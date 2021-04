Philippe Jarbinet, auteur de BD: "Le racisme ordinaire de Trump m'a inspiré cette histoire"

Originaire de l'est de la Belgique, les histoires de la Bataille des Ardennes, Philippe Jarbinet en a entendu durant sa jeunesse. " Gamin, j'en ai vu des vétérans qui revenaient en pèlerinage et nous racontaient leurs faits d'armes. Dès 15 ou 16 ans, quand j'ai commencé à faire de la BD, mes premiers dessins et récits s'en inspiraient forcément. Par la suite, j'ai mis du temps à y revenir."

Le 17 décembre 44

Il faudra une initiative privée et locale pour ériger un monument aux "Onze de Wereth" à l'endroit du drame, en 1994. La reconnaissance officielle ne viendra que 10 ans plus tard. C'est aujourd'hui le seul monument en Europe rendant hommage aux soldats noirs américains .

"Cela faisait un moment que le sort de ces soldats m'intéressait. Je l'avais déjà brièvement évoqué. Mais à voir le racisme ordinaire de Trump et de ses fans ces dernières années m'a motivé à le faire ", affirme Jarbinet. "Clairement, la question raciale américaine n'est pas réglée. La condition des soldats noirs souvent subalternes et dirigés par des officiers blancs n'est qu'un épisode qui éclaire encore à la situation actuelle."

Dans ce contexte historique des premières heures de la Bataille, Jarbinet prend pour personnage principal un Noir, fils d'un musicien venu à Paris dans les années 30. Comme à son habitude, on l'a dit, les personnages sont des gars ordinaires . On est loin des films de propagande des années 60 ou 70. "J'ai toujours voulu rester à hauteur d'homme, comme dans le très bon film de William Wellman, "Bastogne", qui date de 1949. Les vétérans que j'ai vus revenir, c'était des hommes en larmes, pas des superhéros... "

Jarbinet oscille sans cesse entre la réalité historique et la fiction dans un équilibre subtil. "Je compare mon travail à l'eau d'une rivière, mon récit fictif, qui doit contourner les rochers, les faits historiques. Le récit se construit progressivement, en fonction de ce qui est possible ou non et je laisse une bonne place au hasard dans l'évolution des personnages."