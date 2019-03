Plus de mille dessins de Georges Wolinski en accès libre

En 2011, il avait déposé l’ensemble de ses archives à la Bibliothèque nationale de France et fait un don de plus de mille dessins l’année suivante. Ce dernier legs a été numérisé et est à présent en accès libre sur Gallica, le portail web de la bibliothèque. C’est la première fois qu’un fonds contemporain de cette importance, couvrant une période très récente (fin des années 1950 aux années 2010), est mis en ligne avec l’accord enthousiaste des ayants droit. Ce millier de dessins de Wolinski rejoint ainsi les 5 millions de documents déjà à portée de clic sur la plus importante bibliothèque numérique au monde.