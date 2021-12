Plus jamais d'insomnies grâce à la lecture!

"Découvrez le livre le plus ennuyeux au monde qui n'est ni stimulant ni intéressant mais vous saoule d'informations inutiles et vous endort en quelques lignes", lit-on en première de couverture. Traduit de l'anglais, ce livre de chevet, signé des prétendus Professeur K. McCoy et Docteur Hardwick, s'ouvre – on vous le donne en mille – par "La crise politique belge (2007-2011)" et la réforme de l'État, juste devant "La bureaucratie administrative sous l'Empire byzantin".