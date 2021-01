Pour 2021, des choix ou des souhaits?

En reprenant la thèse d'une sortie récente en philo, Simon Brunfaut, journaliste et philosophe, en tire une réflexion qui éclaire l'actualité. Cette semaine, pour cette nouvelle année, comment quitter notre isolement collectif et retrouver un monde commun avec Éric Sadin.

C'est ainsi toute la vie sociale qui a semblé, ces derniers jours, tendue vers cette promesse de renouveau. Le Nouvel An est un haut lieu de superstitions: nous voulons croire que le meilleur va venir , croire que la chance va tourner comme à la roulette, croire qu'il est possible de tourner la page d'un coup.

Les bons vœux de Nietzsche

En janvier 1882, alors qu'il a passé de nombreuses années difficiles, Nietzsche prononce un souhait resté célèbre sous le nom d'Amor fati: "Je veux, en n'importe quelle circonstance, n'être rien d'autre que quelqu'un qui dit oui." En finir avec le "non", tous les "non" qui ont constitué cette morose année 2020: voilà ce que nous souhaitons de toutes nos forces. Mais qu'est-ce qu'un souhait?

Dans l'"Éthique à Nicomaque", Aristote nous explique qu'un souhait n'est pas un choix. On peut souhaiter n'importe quoi (et on ne s'en prive pas d'ailleurs) alors que, selon lui, on ne peut pas choisir "des choses impossibles". En d'autres mots, le souhait porte sur ce que nous désirons ou sur ce que voulons atteindre (sans trop savoir comment), tandis que le choix dépend des moyens dont nous disposons pour parvenir à une fin.