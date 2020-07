Premier roman intimiste pour Nathan Delie

Le roman "Loin des regards indiscrets", débuté en juillet 2017, est le résultat de ces efforts. Et pour une première œuvre, le résultat est pour le moins convaincant. Nathan Delie, aujourd’hui étudiant en Sciences Po à Louvain-la-Neuve, nous livre un roman intimiste où il réussit à se mettre dans la peau d’une dame d’un certain âge, nous plongeant dans son univers mental, ses souvenirs de son mari décédé et surtout ses relations particulièrement compliquées avec sa fille unique Adriana ("Je n’aime pas ma fille, ma fille ne m’aime pas et cette situation dure depuis… toujours"). Cette relation particulièrement ambigüe constitue une des clés de ce roman où la narratrice sera forcée de remettre ses propres certitudes en question.