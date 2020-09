Prix Filigranes 2020 | "À vendre ou à louer", de Valentine de le Court

Jean-Baptiste est un agent immobilier prétentieux qui, non content de squatter à sa guise les somptueux logements parisiens que sa boîte possède en portefeuille, s’abandonne aussi, sur place, à un vilain petit commerce: incognito, il lui arrive de céder les biens confiés à des gens peu regardants qui y concluent, quelques heures durant, contrats et fiestas pas très nets... Ses entourloupes fonctionnent comme sur des roulettes, jusqu’à ce qu’une conquête d’un soir (Alice, infirmière de son état) découvre, dans la salle de bain d’une de ces demeures, un quasi-cadavre. Retapée à la vitesse de l’éclair, la moribonde – une fille de l’Est captive d’un réseau de mères porteuses illégales – trouve fissa l’envie de s’enfuir. Bon. (C’est clair depuis le début que ces jeunes filles cloîtrées sont des ventres à louer, mais cette réalité n’effleure pas une seule seconde les héros, qui disposent pourtant, en principe, des mêmes infos et neurones que nous. Ils apparaissent donc sacrément idiots, et cela les rend antipathiques dès le départ.) Et démarre une interminable course-poursuite sans queue ni tête, sorte de thriller à trois voix, à l’intrigue non crédible, où se mêlent flics, politiques, journalistes et docteurs corrompus…