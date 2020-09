Prix Filigranes 2020 | "Mémoire de soie", d'Adrien Borne

À la veille du Prix Filigranes 2020, L’Echo, partenaire de l’événement, vous propose chaque jour la critique de l’un des 7 livres en lice. Le premier roman d’Adrien Borne plonge dans la Drôme d’il y a cent ans avec de belles fulgurances et quelques longueurs.

La Cordot, 1936. Jeune gars du terroir, Émile part à Montélimar faire son service militaire avec, en poche, un document inconnu de lui qui en dit long sur l’histoire de sa famille… Journaliste français à TF1, Adrien Borne publie son premier roman à 38 ans en hommage à la région dont il est issu et à une certaine maison de famille vieille de trois siècles… C’est là qu’enfant, il dévore "Le Grand Meaulnes" et "Le père Goriot", puis découvre l’œuvre de son grand-père disparu, Paul-Jacques Bonzon, qui a publié 38 romans de la série "Les Six Compagnons" dans la Bibliothèque verte de Hachette, entre 1961 et 1980.

C’est muni de ce puissant patrimoine familial qu’Adrien Borne a écrit "Mémoire de soie", dont le titre n’est pas seulement un jeu de mots: s’inscrivant dans l’histoire de la Drôme, le roman donne à voir un de ces métiers oubliés d’autrefois, celui de la soie – de l’élevage des vers jusqu’à la fabrication du plus fin des textiles. À travers la description de cet artisanat, c’est tout un milieu social que l’auteur donne à voir: la vie des petites gens, d’une France profonde prise dans le tourbillon de la Première Guerre mondiale et de l’épidémie de grippe espagnole qui s’ensuivit, et ses conséquences sur deux générations. Un roman historique, inscrit dans une tradition classique encore largement foisonnante, qui entremêle la petite histoire dans la grande en faisant exister une famille aux destins broyés par la machine guerrière.

Un lyrisme âpre et aride

À l’origine du récit, deux frères: Auguste et Baptistin grandissent dans la magnanerie familiale aux côtés d’un père autoritaire et d’une mère peu bavarde. Le cadet apprend tout de cet étrange métier grouillant de l’élevage des vers à soie, puis tombe amoureux d’une orpheline de la région, Suzanne, qui, elle, a été éduquée pour dévider les cocons et apprendre à les tisser… Ils s’aiment dans la lumière du sud, avec peu de mots et quelques belles images (leur rencontre à l’église de Taulignan), jusqu’au départ du fiancé pour le front. C’est là l’élément déclencheur du drame qui va envahir la famille jusqu’à la génération suivante, où le fils, Émile, va peu à peu remonter le fil pour tenter de comprendre ce qu’on a tu en sa présence.