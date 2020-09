Prix Filigranes 2020 | Remise lundi et séance de signatures mardi

Les deux lauréats ont également reçu un dessin original de Nicolas Vadot, partenaire du Prix au même titre que L’Echo, ING, Soyer & Mamet, Advensys, Assistec, Tiger Lily, Le Vif, Pierre Marcolini, Dinner in the sky, Food Art, Pistolet original, les Brasseries Georges et les artistes Stefan De Jaeger et Audrey Guttman. Ce mardi, de 14h30 à 16 heures, la librairie organise aussi une séance de signatures publique au café de l’hôtel Métropole, place De Brouckère, exceptionnellement rouvert pour l’occasion, avec Fabrice Humbert, Oscar Lalo, Valentine de le court (qui concourrait avec «À vendre ou à Louer»), Vadot et Philippe Hayat, président du jury et lauréat 2019.