Prix Filigranes 2021 | "Bélhazar", de Jérôme Chantreau

L’enquête officielle n’ayant jamais tiré l’affaire au clair, l’auteur, qui fut aussi le professeur du défunt dans la vraie vie, mène sa propre investigation , deux années durant. Auprès de la famille et des condisciples du jeune homme, scrutant les détails de son dernier soir, fouillant sa chambre, ses œuvres d’art et ses bricolages bizarres… En vain.

Jeu de piste funèbre

Jérôme Chantreau, qui s’est déjà penché dans ses deux précédents romans sur la mort de sa mère, puis sur celle d’un très vieil ami, s’embarque ici dans un troisième jeu de piste funèbre, à la fois tendre et triste . Son style agréable et fluide, mais par trop centré sur ses états d’âme, parle merveilleusement de la peur, de la douceur du souvenir des disparus, comme de l’incommensurable rage de leur perte.

Mais ressusciter un fait divers aussi complexe, c’est long . Entre la mère de Bélhazar qui lutte férocement pour la vérité, son père qui s’entête à combattre l’oubli, et l’écrivain qui doute, ça patine, comme dans un film qui ne trouverait pas sa chute. On a hâte (et honte, car un enfant décédé reste un sanglot pour l’éternité) d’espérer que s’abrège la lecture de ce deuil impossible.

On referme le livre sur des ombres, convaincu qu’une large part de la lumière, comme en toutes choses, ne sera jamais faite. Des bribes, des suppositions, oui. Mais le fond du fond des mobiles des humains reste un mystère insondable. On se rappelle alors que Bélhazar, être à part et d’une suprême élégance, avait montré aux autres l’émerveillement: c’est très beau, et largement suffisant.