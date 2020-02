Rachid Benzine signe un premier roman en hommage aux mères immigrées

Dans "Ainsi parlait ma mère", desservi hélas par une langue un peu ampoulée, l’islamologue et dramaturge franco-marocain tisse une belle réflexion sur le fossé douloureux qui peut séparer les générations des familles d'immigrés.

Un fils de 54 ans, professeur de littérature, vit avec sa mère vieillissante dans le petit deux-pièces schaerbeekois où elle a élevé seule ses cinq garçons. Entièrement dévoué à cette femme illettrée , maîtrisant mal le français et issue de la paysannerie berbère, le narrateur du premier roman de Rachid Benzine conte l’histoire de cette immigrée ayant appartenu à la première génération marocaine arrivée en Belgique.

S’appuyant sur une part de ressenti, l’islamologue et dramaturge franco-marocain, figure de proue de l'Islam des Lumières, rend hommage aux difficultés de ces familles – une génération qui s’est énormément sacrifiée pour ses enfants. C’est avant tout l’adresse d’amour d’un fils à sa mère , une façon de dire sa gratitude, de reconnaître la figure maternelle dans sa vulnérabilité, et la sienne même. ( Relire notre rencontre avec l'auteur de mars 2018)

" La Peau de chagrin " constitue le sésame qui leur permet de se rencontrer à travers littérature et culture orale, la mère allant jusqu’à réclamer les passages érotiques que tente de censurer son fils à chaque lecture. Car elle a aussi été femme – découverte délicate pour le cadet de la fratrie , pétri de dévotion filiale à un point qui frise parfois l’invraisemblance et ne craint pas de verser dans le sentimentalisme.

La tragédie humaine

Un des moments les plus justes du livre est sans aucun doute le soir où les cinq frères emmènent leur mère au concert de Sacha Distel à l’Ancienne Belgique. Car au-delà des humiliations et des brimades, cette vieille Marocaine s’est aussi approprié la culture européenne grâce à la chanson populaire et à Balzac, montrant comment cela lui permet de vivre.