Redonner un sens à Zorro, un personnage tellement galvaudé

Pierre Alary s'attaque au mythe de Zorro, personnage vu et revu. Mais il le fait par la bande pour revenir aux racines du mythe.

Un masque, un cheval noir, une épée et une signature en forme de Z. Tout le mythe de Zorro tient dans ces caractéristiques. Mais ce justicier a été mis à toutes les sauces, avec plus ou moins de bonheur. Reste-t-il encore quelque chose à apporter à cet univers qui n'a pas encore été dit et redit? Pour Pierre Alary, la réponse est oui. Et il le prouve!

Après le diptyque irlandais adapté des romans autobiographique de Sorj Chalandon (Mon traitre et Retour à Killybegs), Pierre Alary voulait reprendre pleinement possession de son travail et s'atteler seul à un nouvel album, qui ne soit donc ni une adaptation, ni un scénario écrit pour lui. "Ne soccuper "que" du dessin dans un album de bande dessinée, c'st un processus très long. S'atteler tout seul à l'intégralité d'un album, cela devient athlétique", précise-t-il en préambule de ses remerciements.

Mais l'effort en valait la peine visiblement. "J'avais besoin de revenir à un dessin plus dynamique, à un univers et des persopnnages plus graphiques. Un récit moins introspectif." Restait à trouver le personnage. "J'ai fait des recherches sur le bandit révolutionnaire qui a inspiré Zorro au XIXe siècle. Un certain Joaquim Murieta. Vacher, chercheur d'or, bandit. Il est décrit comme le Robin des Bois mexicain. Mais il a le désavantage d'avoir fin sa vie sur le billot. C'est embétant pour un héros..." reconnaît Alary.

Poser les bases du mythe

Mais il y trouvera l'inspiration pour donner vie à son "Zorro" et poser les bases de ce qui deviendra un mythe du récit de cape et d'épée à l'américaine. "Il fallait redonner un sens à ce personnage tellement galvaudé. Trouver le biais qui apporte quelque chose. Mais tout en gardant les codes originels, la vengeance, le retour sur ses terres... Et surtout surprendre le lecteur jusqu'au bout, puis qu'il est sensé connaître cette histoire par coeur."

Vue en plein écran ©Dargaud - Alary

Alary a donc cherché à donner une certaine réalité au personnage en remontant à ses origines. "Le millieu du XIXe sièle est plus intéressant que les années 1920, où se déroulent généralement les aventures de Zorro, façon Disney", note Alary. La Basse Californie est encore en voie de colonisation, c'est une contrée sans loi, c'est la rue vers l'or avec tous les excès que cela permet. "Je ne partais pas de rien. Il existe en effet un mythe de Zorro dans ces contrées."

Alary pose les bases donc, explique d'où viennent le masque et la fameuse signature, sans vraiment les montrer. Question de droits aussi qui protèget jalousement le personnage. "Cela a été assez difficile de les obtenir, mais je tourne beaucoup autour du personnage sans vraiment l'aborder." Il faut en effet attendre la dernière case pour se situer par rapport aux aventures de Zorro que l'on connaît.

Don Vega Pierre Alary, Dargaud , 96 p. 16,5 EUR ****