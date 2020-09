Rentrée littéraire: libérer la parole, susciter le dialogue

L’époque n’est plus à la douce ironie. Le temps de la malice semble révolu pour dire la colère, la peur, l’inadéquation d’un modèle de société qui pèse sur l’intime, la destinée, l’amour, les utopies. Cette rentrée littéraire, plus que toute autre, marque un changement de ton, affirme le besoin d’en finir avec les vieilles lunes, de modifier le regard sur soi, sur les autres et des autres sur soi. Les réseaux sociaux sont passés par là, qui impriment une forme d’urgence à dire, à se rapprocher du terrain par un style direct.