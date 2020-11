Retour aux classiques chez Christian Bourgois

Pour fêter ses 55 ans, l’éditeur Christian Bourgois réédite sa "bibliothèque idéale" en une toute nouvelle collection reprenant les ouvrages phares de la maison, devenus depuis leur première édition des "classiques". On y trouve la poésie beat d’Allen Ginsberg, les romans épiques et politiques de Toni Morrison, les jeux de pistes surréalistes d’Enrique Vila-Matas, la fantaisie de Richard Brautigan et bien d’autres. Tous ces ouvrages et ces auteurs ont acquis, avec le temps, une place indétrônable dans l’histoire littéraire et se voient désormais accompagnés d’une préface, de dessins ou d’un appendice conséquent – voire d’une traduction quand cela sera nécessaire. Des objets simples et beaux aux couvertures chatoyantes!