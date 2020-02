Roman | Anne-Sophie Subilia sublime le silence des glaciers

Diplômée d’un Master en création littéraire de la Haute École des Arts de Bern, membre de l’AJAR ( Association des jeunes auteurs romands ) et de La Traversée, atelier de géopoétique basé à Montréal, l’autrice belgo-suisse a grandi face au Lac Léman et fait du paysage lacustre et minéral de la région de Lausanne sa première coordonnée.

De territoires plus familiers – le Lavaux dans " Parti voir les bêtes ", son précédent roman (Zoé, 2016) –, elle a migré vers le Grand Nord. P artie pour cinq semaines de résidence sur un voilier en direction du Groenland , l’autrice en a tiré un projet performatif ( "Hyperborée" ) et un texte de fiction, élaboré à partir de son journal de bord .

"J’écris tout simple. Pas la force de faire mieux pour le moment. On vient de me déposer. Les autres restent sur le bateau. Le soir est en train de venir, je ne ferai pas long, juste le temps de l’inventaire. C’est une cabane de chasse peinte en vert olive, sur des pilotis, à environ 30 mètres du rivage."

Aux confins du monde

Un texte qui dit la beauté âcre des confins du monde (on pense au dernier livre de Sylvain Tesson, relire notre critique) et les relations complexes qui se nouent entre les membres de l’équipage – les quatre chercheurs, le capitaine et son adjoint. Mélange de solidarité et de rudesse, dont les rapports de domination ne sont pas absents face à la difficulté de cohabiter sur cette terre à la fois époustouflante et inhospitalière. "Je ne voulais pas en faire un livre sur la fonte des glaces; l’enjeu principal est avant tout l’organisation des relations humaines", précise l’autrice.