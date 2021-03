Roman noir à l’islandaise avec Arnaldur Indridason

À quoi tient le grand talent d' Arnaldur Indridason ? Ses romans comportent toujours les mêmes éléments, l'Islande d'hier et d'aujourd'hui , les secrets de famille, les remords, les signes du hasard... Pourtant le lecteur ne se lasse jamais de mettre ses pas dans ceux de ses vieux flics à la retraite ; Erlendur d'abord et, depuis trois romans, Konrad , veuf, et ronchon comme son prédécesseur. Leur auteur a le réel souci de ne pas utiliser les personnages pour rouages d'une intrigue mais de les accompagner sur le chemin d'eux-mêmes avec une compassion sincère.

Les souvenirs habitent aussi Konrad, ceux liés à son père en particulier, alcoolique, brutal et escroc sans scrupule, retrouvé assassiné devant les abattoirs, quand lui-même était jeune policier. Une tache dont il ne s'est jamais défait et qui revient le hanter trente après. Est-ce parce qu'une femme lui a demandé son aide pour retrouver le fils qu'elle a abandonné cinquante ans plus tôt? Est-ce parce qu'il la lui a refusée et qu'on l’a retrouvée morte? Le fait est qu'à son corps défendant, Konrad va seconder ses anciens collègues et trouver des fils qui le ramèneront à son propre passé d'enfant honteux et meurtri.