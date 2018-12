"Sambre", une tragédie romantique

La Bulle du vendredi | Bernard Yslaire se rapproche de la conclusion de sa saga "Sambre". Destins croisés et jeux de miroirs.

"Quand on fait un livre, on ne sait jamais qui le lira. Peu importe le nombre, c’est toujours une seule personne qui le lit. C’est à celle-là que je m’adresse." Bernard Yslaire écrit et dessine pour chacun de ses lecteurs et puise dans son vécu la matière à les satisfaire. "Bidouille et Violette" racontait mon quotidien d’adolescent. À ma grande surprise, le style a fait école et quelques-uns de mes confrères s’en réclament aujourd’hui…"

LITTérature "Celle que mes yeux ne voient pas…" Note: 4/5 Sambre tome 8, Yslaire, Glénat, 72 pages. 17,5 euros.

Pour sa saga "Sambre", Yslaire part d’une maison de famille, une bastide engluée dans une succession jamais réglée, hantée par des histoires de famille que les descendants veulent oublier mais que les villageois racontent encore, des photos jaunies de personnes que l’on ne connaît plus. Et d’une maladie qui ne touche que les hommes. "La maison avait été rachetée par un peintre, ses fils étaient morts à la guerre, ne restaient que les filles et les veuves dans un jardin pas entretenu, dans des pièces que ne décoraient que des traces de tableaux aux murs."

Tous les ingrédients étaient là pour concevoir "Sambre", cette tragédie romantique qui l’occupe depuis plus de 30 ans. L’histoire d’une malédiction et d’une folie héréditaire dont mourra Bernard, tombé sur les barricades de la révolution de 1848, Julie, condamnée à disparaître. Restent leurs enfants, faux jumeaux séparés dès la naissance mais dont les destins ne peuvent que se recroiser. Bernard-Marie à la Bastide qui ne regarde la réalité que par miroirs interposés, Judith qui l’affronte en catin juvénile dans les maisons closes de la capitale.

Vue en plein écran ©rv

"L’un et l’autre ignorent leur fratrie, mais leurs réactions se répliquent comme dans un miroir", précise Yslaire, qui truffe son récit de symboles: le miroir évidemment pour évoquer la gémellité et les indiscrétions, la photo comme filtre de la réalité et les papillons de nuit, qu’observe Bernard-Marie avec passion, qui se brûlent à trop approcher la lumière, mais qui transmettent leurs gènes par-delà les migrations.

L’auteur fait fi du hasard. Il n’y a qu’un destin. Et il fait sienne cette maxime: "On devient ce que l’on est". "On apparaît pleinement quand on lâche définitivement prise. Et c’est le propre du romantisme que se questionner sur son identité, sur sa personnalité."