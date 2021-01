Six minutes de littérature féminine au bout du fil

La Bibliothèque sonore des femmes est une performance littéraire lors de laquelle des comédiennes vous appellent durant plus ou moins six minutes pour vous pour faire réentendre des écrivaines d’hier (Audre Lorde, Sylvia Plath, Susan Sontag, mais aussi Paulette Nardal ou Fadwa Souleimane), à travers les monologues écrits par des autrices contemporaines comme les Belges Isabelle Wéry, Céline Delbecq ou la Française Karelle Ménine.

Le projet coordonné par Julie Gilbert, scénariste, cinéaste et autrice de théâtre, est né en 2018: «Je me rendais compte que, pour créer nos spectacles, nos supports de pensées étaient essentiellement des auteurs masculins. Je me demandais: si on lisait plus de femmes, notre imaginaire serait-il différent?»