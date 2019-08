Sous le soleil, exactement

Septième édition pour ce festival littéraire à la fois convivial et prestigieux. Panaché entre des lectures d’incontournables, lus par de grands comédiens, des entretiens avec des auteurs, des concerts et des expos, ces rendez-vous ont rencontré un public de fidèles et de passionnés. Une pointure à l’ouverture ce vendredi soir, Jackie Berroyer, grande figure de Charlie Hebdo et de Canal +, lit "Un membre permanent de la famille" (Babel) de Russel Banks, la vie et ses désillusions, en la majeur.