Spécial Saint-Nicolas: Le genre humain, en culottes courtes

Notre critique littéraire Sophie Creuz a sélectionné pour vous trois réjouissants albums jeunesse, à défriser la barbe de Saint-Nicolas!

Rien ne sert de courir, il faut partir à point, dès l'enfance. Alors que de vieux académiciens suçotent leurs caramel mous en discutant de l'opportunité d'ajouter le pronom iel au dictionnaire, des auteurs pour la jeunesse s'emparent ludiquement du sujet, et du pronom, sans discours ni frilosité. Récompensé par trois prix dont celui de la prestigieuse Foire de Bologne, et le prix jeunesse des libraires du Québec, "Julian est une sirène" de Jessica Love est un feu d'artifice de joies, de couleurs et d'amour du genre humain.

De sortie avec sa grand-mère, Julian aperçoit dans le métro de gracieuses personnes déguisées en sirènes, heureuses et souriantes, qui vont à la parade. Rentré à la maison, il murmure ce qui lui semble une évidence, lui aussi est sirène, et le voilà décrochant le voile de la fenêtre pour s'en faire une traîne tout en piquant des hampes de fougère dans ses cheveux crépus.

L'irrésistible talent de Jessica Love transgresse sans militantisme ni questionnement et les normes et les genres, autant que les préjugés ou l'auto-censure.

Le lecteur participe de la joie irrésistible de ces pages qui ondulent et swinguent. La rotondité de l'aïeule et son naturel sont délicieux. Un peu étonnée, elle offre à l'enfant tout naturellement un de ses colliers pour parachever la tenue, et l'emmène à la parade. Nul discours, nulle psychologie ou avertissement dans cet album aussi ravissant qu'heureux. Là est l'intelligence, nous le savourons à l'égal de n'importe quel beau livre pour enfants.

Vue en plein écran Couverture du livre pour enfants "Julian au mariage" de Jessica Love.

Son autrice, la bien-nommée Jessica Love est une actrice et illustratrice de Brooklyn, menue, blanche et blonde qui ne s'empêche pas de peindre des femmes noires, girondes, âgées, débordantes de vie et de malice. Son irrésistible talent transgresse sans militantisme ni questionnement et les normes et les genres, autant que les préjugés ou l'auto-censure.

Transgénérationnel, transgenre, transidentitaire, "Julian au mariage" est surtout transportant de chaleur et de beauté.

Dans son second album, elle retrouve cette liberté de l'enfance à s'inventer par le corps et le jeu. Invité au mariage de deux amies, Julian accompagne cette fois encore sa grand-mère et joue avec une petite fille en robe de tulle, bientôt tachée. Qu'à cela ne tienne, il lui prête sa chemise, l'orne de rameaux de saule, et échange sa casquette contre sa couronne de fleurs. L'œil du lecteur ne perçoit cette fois encore que les rires, et la joie d'une fête gaie avant de découvrir qu'elle est aussi gay et que tout le monde s'en fiche. Transgénérationnel, transgenre, transidentitaire, "Julian au mariage" est surtout transportant de chaleur et de beauté. D'ailleurs l'enfant qui le lit ni voit pas autre chose, c'est donc une belle manière d'aérer et d'ouvrir le carcan des normes, sans en avoir l'air.

Jeunesse "Julian est une sirène" et "Julian au mariage" Par Jessica Love Édité par Pastel, L'école des loisirs 13€ À partir de 5 ans

Aisselles velues

Deux autrices bretonnes, Anne-Gaëlle Morizur et Florence Dollé publiées par une petite maison d'édition de Rennes, abordent elles aussi des sujets inhabituels, par le biais de la simplicité et de la complicité. Les premières menstrues ("Ma grande sœur est un loup-garou") ou les poils sous les bras des féministes nouvelle génération! "Tata a de la barbe sous les bras" rime et rame à contre-courant. Écrit pour être lu aux petits, intonation et graphie expressives à l'appui, les dessins ronds et chatoyants enveloppent la lecture. Pendant une super après-midi de foot avec papa et tata, le neveu porté en triomphe, découvre les aisselles velues de sa tantine. De longs poils noirs, doux et plus soyeux encore que la virile barbe paternelle. À faire pâlir d'envie le petit garçon, ou la petite fille, qui pourra se rabattre sur un bricolage rigolo en attendant la puberté.

Vue en plein écran Couverture du livre pour enfants "Tata a de la barbe sous les bras" d'Anne-Gaëlle Morizur et Florence Dollé .