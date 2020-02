Stefan Hertmans: "Toutes les fois où une femme a dit ‘non', la puissance masculine a été renversée"

En avril Guy Cassiers créera, au Tonneelhuis, "Antigone à Molenbeek" qui paraît ces jours-ci en français. L'occasion de nous entretenir avec son auteur, Stefan Hertmans, de la force du "non" des femmes et de la tragédie grecque.

Le livre et la pièce «Antigone à Molenbeek». Stefan Hertmans Traduit du néerlandais par Emmanuelle Tardif, Le Castor Astral, 88p. 12 euros. Guy Cassiers et le Toneelhuis le mettent en scène du 30 avril au 3 mai au Boulaschouwburg, à Anvers.

Dans le bureau de l'auteur de "Guerre et Térébenthine" et "Le cœur converti" (Gallimard), les œuvres dialoguent dans toutes ces langues qu'il maîtrise élégamment, en plus du néerlandais bien sûr. Les grands textes semblent à l'abri du monde qu'il convoque dans ses romans, ses essais, sa poésie et son théâtre. Un monde taillé à notre mesure mais gagné par l'hybris, la démesure de notre inconscience, de notre égoïsme et de nos folies. Au cœur de sa campagne brabançonne, qui semble peinte par Valerius De Saedeleer, monte la voix de Nouria, l'Antigone de Stefan Hertmans. Elle est la sœur, la conscience indomptable de toutes les Greta dressées contre les hommes de pouvoir qui se prennent pour des Dieux.

Depuis trente ans vous fréquentez Antigone, mais cette fois dans un genre populaire, ironique, inhabituel chez vous, bien que poétique. Vous en faites une jeune femme qui déboule dans le bureau d'un commissaire bruxellois et réclame poliment le corps de son frère djihadiste.

M'habiller du grand manteau du poète aurait été obscène. Je connais bien Molenbeek, notre fils habite tout près, j'ai de la sympathie pour ses habitants et je me suis soudain mis à leur place, face à la tragédie de ces jeunes gens qui se sont radicalisés, qui sont partis chercher une cause qu'ils croyaient, à tort, héroïque et digne. Ils ont trahi leur société et ne sont plus nulle part mais pour leur famille, comment faire le deuil? Il n'y a pas de lieu pour cela.

Le commissaire, Crénom sous votre plume, qui la connaît depuis l'enfance, au ton patelin, n'accède pas à son besoin élémentaire de pouvoir enterrer son frère, fût-il un terroriste.

Ce ton nonchalant renvoie à notre irresponsabilité à la belge. "On va voir ce qu'on peut faire, si on ne voit rien, alors on verra." On le dit aussi pour la migration ou le climat. Mais rien ne s'arrange, jamais. Et regardez notre police, au parc Maximilien, que fait-elle? Elle confisque les téléphones des migrants, le seul lien qui leur reste avec leur famille! Face à cela, des citoyens se mobilisent.

Vous auriez pu envoyer Nouria en Syrie, face à Daesh, mais c'est ici, chez elle, chez nous, que vous placez votre Antigone.

J'ai été frappé par la solitude mentale de ces jeunes et de cette question éthique très importante: par notre passivité nous sommes coupables. Le Roi Baudouin qui a cédé naïvement, pour près d'un siècle, la grande mosquée aux Salafistes... Quand j'ai appris qu'on conservait les corps des jeunes radicalisés à l'Institut médico-légal, de crainte que leur sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage, j'ai pensé à une Antigone d'aujourd'hui.

Votre commissaire en appelle au bon sens; un discours que nous avons beaucoup entendu de la part des ministres Francken ou Jambon. Antigone, elle, pose cette question: quel prix sommes-nous prêts à payer pour notre tranquillité? Renoncez à nos droits, à ce qui fait de nous des citoyens libres, imparfaits, indociles?

Exactement et on en vient à la question: "Qu'est-ce qui est raisonnable?" Cette banalisation relève d'un discours moral redoutable car il donne l'impression d'une grande normalité alors que dessous se cache cette très ancienne violence, kafkaïenne: "Ce n'est la faute de personne." Avec un pragmatisme qui est devenu une nouvelle forme de gestion du politique. Antigone se dresse contre cela, au nom d'une loi morale, non écrite, plus ancienne que les lois de la Cité: celle de l'amour et de la valeur inaliénable de la personne humaine. Dans un journal de bord que j'ai tenu sur Antigone, j'ai tenté de montrer, suivant en cela la vision d'Hölderlin, qu'avec Antigone nous sommes entrés dans l'essence de la tragédie: la cruauté, la chair crue d'une plaie qui ne peut pas se refermer. Quoiqu'en dise Fukuyama et sa thèse sur la fin de l'histoire, et de la fin des grandes révoltes que le grand marché allait réguler...

Le monde est secoué par la colère, partout des jeunes se dressent contre des lois iniques...

Oui, ressurgit comme une eau souterraine une violence qu'on fait mine de ne pas comprendre alors qu'elle vient de ce refoulement structurel. Nouria, mon étudiante en droit, commence à se rapprocher de son frère parce qu'elle voit l’iatus, ce vide juridique, ce trou qui nous ramène au trou dans le pied d'Œdipe, percé par son père dans la tragédie grecque. Et à une violence qui revient sans cesse comme un jeu sadique des Dieux, qui nous dépasse, et dont personne ne semble responsable.

Elle refuse de se soumettre à la loi mais son refus nous apparaît au contraire comme un sursaut d'humanisme. Tout homme, même monstrueux, nous renvoie à nous-même et mérite d'être traité comme tel.

Judith Butler (philosophe américaine qui a pensé le genre dans une société phallocrate, NDLR) ajoute cette réflexion sur le statut de la femme qui dit "non": qu'en cela, elle va au-delà de son sort dicté par l'homme. Par ce "non", elle devient "corps politique". Le corps du mendiant de la gare du Nord, les jeunes qui se font exploser sont ce "body politic" dont parle Judith Butler. Et le philosophe Giorgio Agamben ajoute la notion d’"homo sacer", le corps sacré qui fonctionne comme bouc émissaire. Ils sont les victimes de la violence invisible du système. Mon héroïne se sent liée à son frère, elle ne parvient pas à comprendre l'incompréhensible; et entre à son tour dans un deuil qui la radicalise. Mais là, je suis purement Sophocle. En travaillant sur la figure de la femme dans la tragédie grecque, souvent perçue comme victime du patriarcat, je me suis rendu compte d'un renversement. Toutes les fois où une femme a dit "non", (Electre, Clytemnestre, Médée...) la puissance masculine au pouvoir a été renversée. Le matriarcat régnait avant l'apparition des grandes cités grecques et disparaît quand les hommes en prennent le contrôle. Les religions en revanche sacralisent souvent la femme mais ne nous y trompons pas, c'est le début de la haine de la femme qui ne peut que décevoir, déchoir de son statut d'idole. Si on vous admire, méfiez-vous!

La haine, l'insulte, les raccourcis de la pensée escamotent de plus en plus le dialogue. Les écrivains ont-ils pour mission de ramener les grands mots dans le champs lexical: amour, éthique, altérité?