Sur les épaules d'Umberto Eco

Décédé en 2016, le grand intellectuel italien Umberto Eco, auteur du célèbre roman "Le nom de la rose", a construit une œuvre polymorphe. Un recueil de conférences vient rappeler combien son regard sur le monde reste d’actualité.

Rares sont les auteurs qui peuvent à la fois revendiquer un statut d’érudit et de romancier à succès. Si Umberto Eco est devenu culte, c’est parce que, derrière la figure du théoricien, il y avait celle d’un intellectuel de haute volée sachant jeter un éclairage inédit sur notre culture; mais c’est aussi parce qu’à l’aube de la cinquantaine, il a publié un roman, "Le nom de la rose", étrange histoire ayant lieu au beau milieu du XIVe siècle, à l’apogée de l’inquisition. Le lecteur suivait l’enquête de Guillaume de Baskerville (incarné au cinéma par Sean Connery dans l’adaptation de Jean-Jacques Annaud) au sujet de la mort mystérieuse de plusieurs moines.

Pourquoi ce choix d’écrire des romans? Sans doute parce que le grand sémiologue qui voulait comprendre toutes les facettes de l’expérience humaine comme des systèmes de signes avait obtenu tout ce qu’il souhaitait: une chaire à l’université et une reconnaissance académique. À d’autres moments, il pouvait également être un polémiste à la plume acérée. Prenant régulièrement position sans se soumettre pour autant à l’emballement de l’actualité, il lança, en 2006, un appel pour sauver la démocratie, révolté par la médiocrité de la politique, la montée du racisme et la banalisation de la corruption.

Les grandes questions

Ce livre posthume rassemble un ensemble de conférences qu’il a prononcées entre 2002 et 2015, à Milan, dans le cadre du festival culturel La Milanesiana. Le festival optait quelque fois pour un thème auquel Eco se conformait, mais il arrivait également qu’il en soit l’inspirateur. On retrouvera ici les grandes questions qui ont traversé son œuvre: comment relire les classiques afin d’éclairer notre époque? Quelle est la place de la culture dans notre monde? Quelle est la mission de l’intellectuel?

Au détour de chaque page, ses thèmes de prédilection sont présents, notamment la question du complot et du secret, mais aussi celle de l’imperfection, de la beauté et du faux. Le lecteur voyage ainsi entre la philosophie, la littérature, l’histoire de l’art et la culture populaire. Sur sa route, il croise John Wayne, Magritte, Banksy et Giotto, Proust ou un penseur méconnu du Moyen Âge. Passant de l’analyse d’un tableau d’Hitler à la contemplation d’une flamme, Eco se demande, quelques pages plus loin, si Anna Karénine s’est bien suicidée, avant d’imaginer le Pape et le Dalaï-Lama discutant de Superman…

Telle est sa méthode si particulière: se concentrer sur un point de détail pour mieux construire une vue d’ensemble, allier la rigueur de l’érudition et la fulgurance de l’intuition. S’établit de cette manière un dialogue entre les siècles, truffé de surprises et de détours, où le connu et l’inconnu se répondent dans un jeu de miroirs. Sous sa plume, la culture sort de ses gonds pour devenir aussi palpitante qu’un thriller rempli de paradoxes, de trompe-l’œil et d’illuminations soudaines. Eco, cet insatiable chasseur de signes, a toujours été persuadé que c’est dans la structure cachée d’une œuvre, et non à travers son contenu manifeste, que se dévoile une certaine vision du monde.

Vue en plein écran "Sur les épaules des géants" - Umberto Eco. Éd. Grasset, 444 p., 29,50 euros. Note: 5/5. ©doc

Dans "Sur les épaules des géants", le texte d’ouverture, il confesse d’entrée de jeu son intérêt pour les géants et les nains: "C’est à partir de l’apparition médiévale des nains que commence l’histoire de la modernité en tant qu’innovation." Pour comprendre la relation entre les anciens et les modernes, il l’envisage sous l’angle des rapports entre les pères et les fils en formulant cette hypothèse: "Chaque acte d’innovation, et de contestation des pères, passe toujours par le recours à un ancêtre, reconnu comme meilleur que le père que l’on tente de tuer et auquel on se réfère." Les mouvements révolutionnaires, qu’ils soient politiques, scientifiques ou esthétiques, s’inspirent des anciens pour mieux s’opposer aux pères immédiats. "À chaque époque, pour que s’instaure une dialectique entre fils et pères, il fallait un modèle paternel très fort, par rapport auquel la provocation du fils devait être telle que le père ne puisse la tolérer, ni admettre qu’elle comporte la redécouverte des géants oubliés." Or, de nos jours, tout est noyé dans ce qu’il nomme une "orgie de tolérance", c’est-à-dire "l’acceptation syncrétique de tous les modèles, pour ne pas dire de toutes les valeurs".

À l’heure des médias de masse et de la révolution internet, tous les modèles se valent. Pères et fils s’unissent. "L’ordinateur ne divise pas les générations, à la limite il les unit. Nul ne maudit son fils parce qu’il surfe sur internet, nul ne s’oppose au père pour le même motif." Notre époque est donc marquée par une crise du parricide. "Nous entrons dans une ère nouvelle où, avec le déclin des idéologies, la confusion des divisions traditionnelles entre droite et gauche, progressistes et conservateurs, le conflit générationnel, lui aussi, s’estompe à jamais."

La victoire des balivernes

Et puis, il y a ces pages consacrées au mensonge, dans lesquelles le sémiologue reprend ici le dessus et considère "comme signe tout ce qui peut être utilisé pour dire le faux". Passionné par la falsification et la contrefaçon, il n’en est pas pour autant relativiste. Alors que nous assistons à la prolifération croissante des fake news, il continue de croire à la victoire de la vérité, car "presque toujours, celui qui ment ou celui qui falsifie est découvert".

Derrière le faux se profilent le thème du complot et une question: pourquoi avons-nous le goût du secret inatteignable? Dans "Le pendule de Foucault", il avait déjà remarquablement mis en scène cette fascination pour le secret en racontant l’histoire de la création d’un pseudo-secret qui déchaine les passions. Si les balivernes remportent un tel succès, quand bien même elles ont été démontrées fausses, c’est parce qu’elles sont toujours la promesse d’un savoir inaccessible à l’autre. De manière générale, l’obsession du complot – qui n’est pas neuve, bien évidemment – nous épargne d’une confrontation avec la vérité. Détachée de Dieu, notre époque n’est pas pour autant libérée de la croyance et semble bien, de façon étonnante, capable de croire en tout.

Raconter notre culture

À travers toutes ces conférences, on découvre qu’Umberto Eco était avant tout un fabuleux conteur, car il savait raconter notre culture. "La théorie n’a peut-être été qu’un détour", avouait-il. Il avait cette capacité de nous faire pénétrer à l’intérieur du savoir, en nous montrant que les époques, les livres, les films et les tableaux attendent notre visite comme ces anciennes bâtisses trop longtemps laissées à l’abandon, dont il suffit d’ouvrir les volets pour y faire entrer une lumière rafraîchissante.

"L’ombre de Mussolini, donné pour mort, domine tous les événements depuis 1945." Umberto Eco Auteur