"Sur un air de Fado", juste avant les Œillets

Dans ce Portugal de la fin des années 60, la vie peut être douce et légère... pour qui ferme les yeux sur les exactions commises par la dictature salazariste, les tortures, les espionnages entre voisins, les arrestations arbitraires... Le docteur Fernando Pais est de ceux-là, plus intéressé à courtiser la femme d'un colonel, à boire des coups avec un vieux pote homo quand elle n'est pas disponible et à se promener dans les rues de Lisbonne que de s'insurger contre ce qu'il voit tous les jours au commissariat central quand il vient faire sa piqure à son frère qui y est flic.