Thomas Chatterton Williams: "Il faut apprendre à désapprendre les catégories raciales"

Dans son dernier livre, "Autoportrait en noir et blanc", l’écrivain américain Thomas Chatterton Williams évoque ses origines métisses et imagine une "société post-raciale".

Vivant aujourd’hui en France, l’écrivain et essayiste américain Thomas Chatterton Williams nous invite à "désapprendre l’idée de race" en soulignant les limites d’un certain antiracisme actuel ainsi que les dangers de la "cancel culture". Il réagit notamment à la polémique autour de la traduction des poèmes de la poétesse afro-américaine Amanda Gorman par une auteure blanche.

Que pensez-vous de la polémique autour de la traduction des poèmes d’Amanda Gorman par une auteure blanche?

Ça fait partie de cette mode qui nous vient de l’antiracisme actuel: cette idée que l’identité de la personne est la seule chose qui compte. Or, la littérature a pour objectif de transcender les frontières, les cultures et les époques; elle permet aux gens d’entrer en relation. Ce qui me gêne particulièrement dans cette histoire, c’est qu’Amanda Gorman avait choisi cette personne. Cette traductrice n’a pas été désignée au hasard. Envisager qu’elle ne puisse pas traduire ces poèmes sous prétexte qu’elle n’a pas la même couleur de peau et qu’elle ne peut pas partager la réalité d’une jeune fille noire de Los Angeles, c’est aberrant.

"Je ne pense pas qu’on puisse vaincre le racisme tant que l’on croit en des races différentes." Thomas Chatterton Williams Écrivain

C’est un exemple de "cancel culture", selon vous?

Je n’aime pas le terme de "cancel culture", qui confond souvent des choses très différentes. Le terme peut être utilisé par Trump, par exemple, pour excuser, de manière très cynique, un mauvais comportement. Ce n’est pas de la "cancel culture" quand il s’agit de quelqu’un qui a fait quelque chose de condamnable. En revanche, il y a "cancel culture" lorsqu’on "annule" quelqu’un sous prétexte qu’on estime qu’il ne doit pas dire ou faire quelque chose. Dans le cas du retrait de la traductrice d’Amanda Gorman, ce qu’il faut remarquer c’est qu’il s’agit d’une seule personne qui, sur Twitter, a provoqué cette situation. Et, immédiatement, tout le monde a reculé. Personne n’a eu le courage de dire "non". C’est ça qui est très dangereux et inquiétant, selon moi.

Comment expliquez-vous le pouvoir des identités raciales dans nos sociétés?

Utiliser les identités raciales est une manière de se faire reconnaitre; et il faut admettre que ça marche particulièrement bien, notamment dans le contexte américain. En ce qui concerne les Noirs américains, la construction de l’identité raciale était une manière de s’opposer au suprémacisme blanc. C’était une façon de se tenir ensemble dans l’espoir de fonder une société antiraciste. Mais je ne pense pas qu’on puisse vaincre le racisme tant que l’on croit en des races différentes. Une certaine tendance au sein de l’antiracisme actuel part du principe que la race est bien réelle, non pas d’un point de vue biologique, mais en tant que construction sociale qui détermine les individus. Or, penser cela, c’est rejoindre, d’une manière ou d’une autre, les principes nauséabonds du suprémacisme blanc, en continuant d’affirmer des différences raciales, en continuant de penser de façon binaire. Nous devons cesser de réduire les gens à des catégories raciales abstraites, cesser de sacraliser et d’interpréter les identités comme quelque chose de figé.

"Nous devons continuer à penser que nous pouvons comprendre l’expérience des autres." Thomas Chatterton Williams Écrivain

Quelles différences observez-vous au sujet du racisme entre les États-Unis et l’Europe?

Les États-Unis ont connu l’esclavage et la ségrégation à l’intérieur de leurs frontières. Ce n’est pas le cas en Europe. Il y a eu la colonisation, bien sûr, mais ce phénomène se déroulait hors du territoire. En Amérique, les Noirs font partie de la société américaine, parfois depuis plus longtemps que les blancs. Ils sont donc intrinsèquement liés aux États-Unis. Ce n’est pas la même situation en Europe, qui ne comporte des sociétés multi-ethniques que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les contextes européens et américains sont donc très différents. C’est pourquoi, lorsqu’on parle de racisme, prendre des catégories et des logiques américaines en se contentant de les appliquer au contexte européen n’est pas nécessairement une bonne chose.

Devons-nous regarder l’histoire autrement? Faut-il relire l’histoire en fonction des minorités et des souffrances qu’elles ont endurées?

Il est important de mettre en lumière des séquences historiques qui sont parfois largement méconnues. Mais ce n’est pas constructif de ressasser constamment les blessures du passé, comme on le fait parfois. Il ne faut pas être bloqués dans l’histoire. Au contraire, il faut tenter de la faire évoluer.

Vous imaginez une "société post-raciale". Comment la construire?

Il faut commencer par établir une égalité matérielle. Il faut penser une meilleure répartition économique qui permette de constituer une vraie classe moyenne. Quand on a plus d’égalité économique et une classe moyenne plus forte, on peut débuter un travail sur l’imaginaire afin de dépasser le communautarisme. Lorsque les inégalités sont extrêmes, c’est impossible. Pour repenser la construction sociale, nous avons besoin d’un nouveau langage, de nouvelles catégories. Il faut apprendre à désapprendre les catégories raciales. Nous devons continuer à penser que nous pouvons comprendre l’expérience des autres. Or, un certain antiracisme présume qu’on ne peut pas se comprendre entre nous, que nous avons des expériences fondamentalement différentes. C’est une grave erreur, selon moi.