Thriller | Le nouveau coma haletant de Barbara Abel

Dans "Et les vivants autour", l’écrivaine bruxelloise Barbara Abel, traite du corps féminin et du consentement sous le couvert d’un thriller psychologique.

Thriller ♥ ♥ ♥

«Et les vivants autour» Barbara Abel Belfond, 448 p., 19 euros

Jeanne, 29 ans, est plongée dans le coma depuis quatre ans suite à un accident de la route qui a forcé ses parents, son mari et sa sœur à vivre un deuil prématuré. Mais un fait inattendu va les placer face à un dilemme impossible, générant chez chacun des émotions contrastées…

Vue en plein écran (c) Belfond

Imaginé à partir d’un fait divers, le 13e thriller de la Bruxelloise Barbara Abel explore une dynamique familiale hyper-tendue, du couple parental défaillant à la rivalité entre sœurs, en passant par les secrets du mari de Jeanne, protagoniste muette et inerte sur son lit d’hôpital. "Quand j’ai eu vent de ce fait divers, j’ai immédiatement pensé à tout ce que ça pouvait provoquer dans un clan familial, les implications que ça pouvait avoir autour de cette jeune femme, et j’ai ensuite tiré les ficelles qui pouvaient me servir pour alimenter les tensions psychologiques entre les membres de la famille", explique l’autrice de "Derrière la haine" (Fleuve noir, 2004), adapté l’an dernier au cinéma par Olivier Masset-Depasse sous le titre "Duelles", qui vient de recevoir 9 Magritte, dont celui du meilleur film.

Ayant fait sienne l’idée développée par Stephen King dans "On Writing", Barbara Abel ne craint pas de dévoiler les coulisses d’une écriture à toute épreuve: "Je commence toujours sans savoir où je vais car je sais que le meilleur moyen de surprendre le lecteur est de me surprendre moi-même", confie-t-elle. "Ça me force sans cesse à trouver ce qui va arriver de plus inattendu en fonction de l’évolution des personnages, que j’apprends à connaître au fur et à mesure de l’écriture. Mes meilleures idées arrivent en mettant les mains dans le cambouis, en rédigeant. C’est l’effet que ça a sur moi qui me guide – si ça me donne des frissons, si ça me bouleverse, si ça provoque des émotions, alors je fonce."

Barbara Abel parle de ses sources d'inspiration

Le lecteur en alerte

Prostrée, réduite au sommeil et au silence, Jeanne déclenche des drames insoupçonnés et déchaîne les colères de son entourage. L’intrigue frise parfois le cliché dans les passions humaines qu’elle attise, mais l’autrice parvient à demeurer sur la corde raide et à maintenir son lecteur en alerte.

Au moyen du corps de Jeanne, à la merci des autres, sur lequel tout le monde peut avoir un avis, est mis en scène le consentement, poussé dans ses ultimes retranchements – ce qui donne à Barbara Abel l’occasion de se pencher sur les pressions sociales subies par le genre féminin. Notamment l’obligation de maternité, explorée ici à travers la sororité – terreau de suspense un tantinet redondant, au fil des 450 pages de ce roman-fleuve où les personnages ne sont pas épargnés, heureusement: "Je les maltraite avec beaucoup d’amour", s’amuse la romancière.

Ainsi, Micheline, la mère de Jeanne, parfaite oie blanche insupportable de soumission dans les premières pages, se révèle peu à peu plus complexe que la bourgeoise au foyer qu’on redoutait... Mais on n’en dira pas plus pour ne pas gâcher le plaisir!