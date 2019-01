Tintin a 90 ans

Nonante ans plus tard et après plus de 250 millions d'albums vendus, traduits en de multiples langues, Tintin n'a pas pris une ride et continue de séduire des générations entières aux quatre coins de la planète. Une planète qu'il a visitée maintes fois, explorant le Congo colonial à l'Amérique capitaliste en passant par le Tibet indépendant, le bloc communiste et... la lune. Tintin, c'est un véritable livre d'Histoire du 20e siècle, où les valeurs de justice, de courage, d'amitié et de liberté sont le fil conducteur des 24 aventures dont une inachevée (Tintin et l'Alph-Art).