Toni Morrison, Nobel de littérature afro-américaine, est morte

Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature , est morte à l'âge de 88 ans. "Toni Morrison est décédée paisiblement la nuit dernière, entourée de sa famille et de ses amis", a précisé un communiqué de ses proches ce mardi.

Descendante d'une famille d'esclaves, Mme Morrison est connue pour avoir donné une visibilité littéraire aux Noirs. Son roman "Beloved", tragédie d'une mère qui tue sa fille pour qu'elle échappe à l'esclavage, a obtenu le prix Pulitzer en 1988. Parmi ses autres ouvrages les plus connus figurent "The Bluest Eye" (L'Oeil le plus bleu) ou "Jazz", la suite de "Beloved".