Tous les maux du Congo

Concentrer en une bande dessinée tous les maux dont souffre le Congo, c’est le défi que tente de relever Barly Baruti avec le concours scénaristique de Christophe Cassiau-Haurie . Avec plus ou moins de bonheur, tant à vouloir trop en mettre, on finit par noyer un peu le poisson, ou le lecteur dans le cas présent.

Mais cette masse d’informations ne doit pas occulter la justesse du propos. Au travers de cette fiction, Baruti et Cassiau s’efforcent d’aborder les problèmes qui touchent le Congo, certains de manière approfondie; d’autres sont plus rapidement évoqués. "Ce sont tous les thèmes qui me touchent. Au-delà de l’aventure, je voulais prendre le lecteur par la main et lui montrer mon pays, ce qu’il se passe en moi", affirme le dessinateur congolais.