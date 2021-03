Traduire, c’est entamer un dialogue infini

Alors que la traduction du livre de la poétesse afro-américaine Amanda Gorman ("The Hill We Climb and Other Poems") par la mannequin et chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuzas était annoncé dernièrement, une polémique est née aux Pays-Bas: l’écrivaine Marieke Lucas Rijneveld, désignée par un éditeur néerlandais pour traduire le recueil, vient de renoncer sous la pression.