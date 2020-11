"Trump ressemble aux présidents du XIXe siècle"

Passionné de biographies et de culture pop, Hervé Bourhis livre une encyclopédie subjective des présidents américains. Entre James Buchanan, qui n'a pas empêché la Guerre de Sécession, et Donald Trump, le match du pire président est serré...

George Washington a prononcé le discours d'investiture le plus court de l'histoire. 1426 mots précisément, 10 minutes à peine. William Harrisson fut le président le plus vieux, il a prononcé le discours le plus long, mais il a aussi effectué le mandat le plus court de l'histoire, un mois jour pour jour! Passionné par la politique américaine, autant que par la grande Histoire et les petites, Hervé Bourhis s'est avant tout fait plaisir en écrivant cette encyclopédie des 45 présidents américains.

Une encyclopédie forcément très subjective, puisque tous n'ont pas la même importance à ses yeux. "On connait généralement les premiers présidents et les pères fondateurs des États-Unis, même si ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes, et les derniers, depuis l'après-guerre. Mais il y en a pas mal d'autres dignes d'intérêt aussi", commente Bourhis.

Pop culture

L'objectif n'est pas ici de faire un ouvrage exhaustif, mais de pointer certains faits historiques et surtout une foule d'anecdotes qui donnent tout le sel à la lecture de l'album. La sélection de Bourhis est très empreinte de culture pop. L'auteur a déjà commis plusieurs "histoires de la musique" à travers ce prisme.

Vue en plein écran ©Casterman - Bourhis

"Je l'ai fait pour apporter des réponses que je ne trouvais pas par ailleurs, pour apprendre", explique encore Bourhis. L'auteur va de découverte en découverte sur des sujets parfois connexes à la biographie des présidents. Sur l'évolution de la question de l'esclavage ou de la place des femmes dans la société américaine. "C'est toute la richesse qui vient des anecdotes que l'on peut penser superflues, mais qui en disent énormément sur l'évolution des États-Unis."

"Je note tout ce que je trouve, puis je trie, je hiérarchise, je recoupe, pour finalement garder un équilibre entre les grands faits incontournables et les petites histoires sympas. Mais tout est absolument vrai!", précise Bourhis.

L'analyse démontre que dans son attitude, dans son marketing et sa manière de diriger le pays, Donald Trump est beaucoup plus proche des présidents du XIXe siècle que de ceux du XXe, estime en substance Bourhis. "Très autocratique, isolé dans sa tour d'ivoire!" Le président sortant a d'ailleurs fait accrocher le portrait de Andrew Jackson (1829-1837) dans le Bureau ovale. Jackson est le premier président, démocrate, à avoir utilisé massivement le marketing électoral. Il a fait campagne au slogan d'"America first"! Il renforce la position du président face au Congrès. Mais il est aussi à l'origine de la Piste des larmes, la déportation de 80.000 Amérindiens qui s'est soldée par la mort de 10.000 d'entre eux.

Les pires...

Vue en plein écran ©Casterman - Bourhis

Selon un hit-parade établi par des spécialistes de la politique américaine, James Buchanan (1857-1861) serait le pire POTUS au coude à coude avec Warren Harding (1921-1923). Le premier a laissé pourrir les dissensions entre les États du Nord et les Sudistes, laissant la guerre de Sécession à son successeur Abraham Lincoln. Le second, élu par le lobby pétrolier est réputé comme le président le plus corrompu. "Mais à mes yeux, c'est Trump le pire et de loin...", laisse entendre Bourhis.

Sa préférence va plutôt à Franklin Roosevelt (1933-1945), le président qui affiche la plus grande longévité (4 mandats, dont le dernier écourté par sa mort, à la fin de la guerre). "Il institutionnalise la 'présidence impériale', le président superpuissant face au Congrès dont le pouvoir n'a cessé de se réduire depuis."