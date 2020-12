Un Marsupilami sauvage et sombre

Zidrou offre à Frank Pé un bel hommage à l'animal fantastique créé par Franquin. Le dessinateur laisse parler son souci du détail et sa maîtrise du dessin animalier.

Zidrou n'a aucun tabou et les reprises et autres hommages ne lui font pas peur. "Les auteurs européens ont souvent peur de s'approprier le personnage d'un autre, au contraire des Américains qui mettent leurs héros à toutes les sauces. Mais il y a des personnages qui méritent de creuser, d'aller plus loin que la façade. La plupart du temps, les idées de reprise d'un personnage ne viennent pas de moi d'ailleurs", confesse-t-il avec une certaine modestie. En l'occurrence, celle de faire revivre le Marsupilami dans une histoire très personnelle venait-elle de Frank Pé ou de l'éditeur Dupuis? Le scénariste éclectique ne s'en souvient plus très bien. Toujours est-il qu'elle s'est concrétisée.

Et quitte à aller jusqu'au bout de cette idée, autant en faire quelque chose de personnel. "C'est une reprise 'Vu par...' Alors forcément, notre Marsupilami n'a rien à voir avec celui de Franquin, ni celui de Batem qui anime la série actuellement. Cela n'apporterait rien et cela n'aurait pas de sens", commente encore Zidrou.

Cette espèce de singe à longue queue, aussi colérique que blagueur, est devenu un mythe de la BD franco-belge classique.

Effectivement, dans "La Bête", on est loin du personnage facétieux créé par Franquin dans Spirou et Fantasio. Cette espèce de singe à longue queue, aussi colérique que blagueur, est devenu un mythe de la BD franco-belge classique, assez jalousement gardé d'ailleurs, depuis son apparition dans "Le Nid du Marsupilami". "Cet album est non seulement un spéculoos de mon enfance mais c'est aussi un chef-d'œuvre absolu de la BD", reconnaît Zidrou.

Zidrou et Frank Pé prennent le contre-pied total de l'humour véhiculé par le Marsu pour lui donner un cadre très réaliste mais aussi très sombre. Nous sommes dans les années 50, sur les docks du port d'Anvers dans les cales d'un cargo avarié, puis dans la banlieue populaire de Bruxelles où un jeune ket bon comme le pain préfère la compagnie des animaux à celle de ses condisciples qui raillent ses origines un peu trop germaniques...

Perdu dans Bruxelles

C'est dans cette espèce d'Arche de Noé, composée d'un marcassin, d'un chien à trois pattes, d'une chauve-souris diurne, d'un couple de ragondins nymphomanes et d'un cheval alcoolique (entre autres...) qu'atterrit le Marsupilami, la bête. Sale comme une teigne et sauvage tout pareil. "Frank Pé a un dessin très réaliste, même s'il peut rendre ses animaux très expressifs. Connaissant ses préférences, je lui ai donné cette histoire d'un Marsu arraché à sa forêt palombienne et perdu dans Bruxelles."

Et effectivement, Frank Pé s'en donne à cœur joie, autant dans le bestiaire assez haut en couleur et très drôle parfois dans ses mimiques, que dans la galerie de portraits qu'il taille aux personnages humains. On y reconnaît, entre autres de nouveau, André Franquin lui-même, Delporte, Jijé, Tillieux, géants de l'âge d'or de la BD, et plus étonnament le scénariste Yann qui ne fut que leur élève. Mais ces références n'ont rien de forcé et ne nuisent pas à la lecture.

"L'objectif était vraiment de faire un récit tous publics, accessible autant aux enfants qui n'ont jamais lu 'Le Nid du Marsupilami' et qui ne connaissent pas les auteurs en question, qu'aux adultes. Et que l'instituteur M. Boniface ait les traits de Franquin ou d'un quidam n'a que peu d'importance", fait remarquer Zidrou.

La Bête Zidrou et Frank Pé, Dupuis, 156 p., 24,95 euros ***