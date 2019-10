Un Spirou héroïque parce que simplement humain

Parler de la guerre pour Émile Bravo, cela résonne comme un exutoire. " Petit, mon père, ancien de la guerre d’Espagne, me répétait souvent: ‘Sans Mussolini et Hitler, tu ne serais pas là’. Parce que sans ces régimes, il ne se serait pas engagé dans les Brigades internationales et sa vie aurait été différente. C’est lourd à porter comme héritage… ", pointe-t-il. D’où une furieuse envie de comprendre et expliquer ce qu’est la guerre et comment les gens réagissent face à cette situation. " La guerre, ce ne sont pas que des combattants armés, ce sont aussi des femmes, des enfants, des familles, des déportés qui doivent lutter pour leur survie au quotidien ". Rien à voir avec une forme de nostalgie mais plutôt une volonté de transmission.

Bravo a fait de Spirou, on l’a dit, un personnage particulièrement sensible et touchant. Particulièrement humain face à des soldats allemands qui ne sont représentés que par des ombres noires. " Les militaires allemands ne sont qu’une machine de guerre, comme peuvent l’être un camion ou un char. Je les représente donc de la même manière… ", confesse Bravo. Le seul militaire allemand qui apparaît en "chair et en os" est Staf, jeune flamand "ami" de Spirou qui s’est engagé aux côtés des Allemands.

Le sujet et son traitement sont particulièrement graves. Beaucoup plus que dans "Les Enfants de la résistance" qui met aussi en scène des enfants dans la guerre. Mais l’humour n’est jamais absent. Par le personnage de Fantasio évidemment, fantasque et imprévisible. Bravo travaille beaucoup sur les oppositions de caractères comme entre Spirou et Fantasio mais aussi entre deux curés qui veillent sur Spirou, le prêtre-ouvrier et l’autre réactionnaire. "J’essaye toujours de désamorcer les situations les plus dramatiques par une touche d’humour, même si plus on avance, plus on est confronté à l’horreur."