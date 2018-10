Un amour gigantesque et invincible

Ne cherchez plus l’album de la rentrée, celui de l’année, voire même… le voici! Cet "Amour minuscule", du couple italien Teresa Radice et Stefano Turconi est une perle, un roman graphique vrai, touchant, inspirant et émouvant.

Iris est née en Argentine, mais elle est revenue en Italie sur les terres de ses ancêtres. Ismail est Syrien, venu faire carrière dans l’enseignement en Italie. Ensemble, ils filent un amour aussi mixte que simple et naturel. Au moment où ils emménagent dans la maison de l’arrière-grand-mère d’Iris, Ismail retourne en Syrie pour y clôturer ses comptes, vendre sa voiture, embrasser les siens, loin du conflit qui débute. Mais la guerre et sa folie le rattrapent et coupent toutes ses communications avec l’Italie. Commence alors pour lui un périple hallucinant, celui des migrants syriens qui longent toute la Méditerranée pour tenter de rejoindre l’Europe. En Italie, Iris se découvre enceinte et vit dans cette double attente, celle de son enfant à naître et celle de son compagnon.

"Amour minuscule" Cote: 5/5 Teresa Radice et Stefano Turconi Glénat/Treize étrange, 320 p., 27 euros.

Ce roman est une toile dont la trame est multiple pour la rendre plus solide. Il y a les relations entre Iris et sa mère fantasque et avare de ses mots d’amour, il y a les non-dits sur les origines de la famille et sur le père d’Iris, il y a les longues lettres que la future mère écrit à son bébé, il y a le calvaire vécu par Ismail, jouet de la fureur et de la cruauté humaine, un calvaire, miroir de celui vécu par les aïeux d’Iris qui fuyaient l’Italie fasciste, il y a la relation très forte qu’Iris et Ismail entretiennent avec le père Saul, ermite chrétien en terre d’Islam. Comme les fils de la toile, ces amitiés, ces liens, les cultures s’entrecroisent et se renforcent les unes et les autres.

Vue en plein écran ©Glénat

Ce livre est l’éloge de l’amour, sous toutes ses formes, qui résiste à la distance et à la séparation, qui passe outre les silences et les secrets. Il est l’éloge aussi de la tolérance et de la compréhension de l’autre, à travers le couple Iris-Ismail évidemment, mais aussi à travers le personnage de Saul. Ce moine-ours, aussi sensible que puissant, délicat que costaud, est venu s’installer en Syrie, non pour évangéliser mais pour dialoguer, échanger, comprendre. Un éloge enfin à l’humanité, quand Ismail épuisé mais recueilli enfin sur Lampedusa se propose encore comme interprète pour aider ses compagnons d’infortune.