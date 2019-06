Un autre héros de la révolution cubaine

BD | William Morgan fut l’un des "Commandantes" de la révolution cubaine. Aventurier américain, il a embrassé la cause en dilettante avant d’en devenir un des acteurs majeurs, opposé à Castro.

De la révolution cubaine, on ne connaît généralement que Fidel Castro entouré de ses "commandantes" barbus et en treillis, le flamboyant "Che" Guevara, devenu icône pop davantage que personnage historique majeur, Batista le corrompu, le fiasco de la Baie des Cochons, la crise des missiles. Mais au-delà, tirez l’échelle, les livres d’histoire n’ont pas retenu grand-chose.

El Commandante Yankee Note: 4/5 Gani Jakupi, Dupuis, Collection Aire Libre, 224 p., 32 EUR

En s’intéressant à un musicien cubain, Gani Jakupi, dessinateur d’origine balkanique mais aux affinités très latino, attrape un fil dont il mettra plus de 10 ans à démêler l’écheveau. Une photo jaunie montre un barbu en treillis. Rien de surprenant dans l’iconographie de la révolution cubaine. Sauf que celui-là n’a pas le poil noir des Cubains ou des latino-américains. Il est costaud, la mitraillette sur l’épaule et arbore fièrement une barbe plus blonde que noire. Jakupi découvre le "Commandante Yankee".

William Morgan est un aventurier américain qui traîne son panama et son costume blanc à La Havane. À la fin des années 50, le Cuba de Batista est une sorte d’annexe des Etats-Unis, un lieu de villégiature du crime et de la corruption et un gouvernement fantoche piloté à distance pour l’ambassadeur des Etats-Unis. Quand Fidel Castro commence à faire parler de lui dans la sierra du sud de l’île, les Américains ne savent pas trop quoi en penser, ni s’il faut miser sur lui et ses sbires ou continuer à défendre Batista dont les excès commencent à gêner.

Dans cette atmosphère de fin de régime, Morgan est épris de liberté. Ancien militaire américain – il se prétend ancien Marine… –, il rêve de rejoindre Castro dans le maquis, en passant un coup de fil, comme on commanderait un taxi. Il rejoindra finalement les rebelles des montagnes de l’Escambray, au centre de l’île aux côtés de Eloy Gutiérrez Menoyo notamment. Ensemble, ils vont mettre sur pied le Segundo Frente, le deuxième front de la guérilla face à l’armée de Batista.

Début janvier 1959, quand La Havane tombe aux mains des guérilleros, commencent les luttes de pouvoir entre les démocrates et les communistes, entre les idéalistes et les opportunistes. Morgan reste très actif au sein du nouveau régime, auprès de ses camarades du Segundo Frente. Mais la dérive totalitaire de Castro et sa clique devient de plus en plus évidente et leur laisse moins de place. Jusqu’à les éliminer totalement de la scène politique. Morgan et quelques autres sont emprisonnés, les autres fuient au dernier moment et se réfugient aux Etats-Unis où ils seront emprisonnés. Castro a gagné le pouvoir absolu, sous couvert du communisme. Un pouvoir que son clan n’a toujours pas lâché depuis. Morgan, lui, a fini exécuté.

L’écriture est une aventure passionnelle et l’on ne peut s’empêcher d’avoir un parti pris.

"Au début de mon travail, je n’ai trouvé que très peu d’information sur William Morgan, ou bien très parcellaire et très orientée. Que ce soit aux Etats-Unis ou à Cuba, l’histoire a été réécrite pour ne pas mettre son rôle en évidence. Pour les Américains, c’est un traître. Il sera d’ailleurs déchu de sa nationalité. Pour les Castristes, c’est un dangereux subversif qui a le tort de penser autrement que Fidel et qui pourrait lui faire de l’ombre", raconte Gani Jakupi.

L’auteur remonte pourtant le fil de l’histoire de ce personnage hors norme, prend contact avec un auteur américain qui s’est penché sur le sujet, entre en contact avec Menoyo… "Au bout de quelques semaines, j’en savais assez pour sentir l’intérêt du personnage de Morgan en particulier, et du Segundo Frente de manière plus générale. Mais je ne voulais pas me borner à faire une ‘histoire basée sur des faits réels’. Cela valait mieux que cela."

Passionné d’histoire, Jakupi se plonge dans la recherche. Il effectue plusieurs voyages à Cuba et à Miami pour retrouver les témoins et d’anciens membres du Segundo Frente. "Même en 2000-2010, ces fractures sont encore vives. Certains opposants de Castro ne sont jamais revenus à Cuba, d’autres sont rentrés au pays, mais y vivent dans un relatif anonymat. L’histoire a été réécrite comme le voulait Fidel, pas question de revenir là-dessus."

Vue en plein écran ©Gani Jakupi

À force de rencontrer ces témoins de la première heure, Jakupi amasse une documentation énorme. Des heures de témoignages oraux qui lui permettent de préciser les faits dans les moindres détails, mais aussi de définir la personnalité des protagonistes. Fidel Castro, animal politique, opportuniste, avide de pouvoir mais tribun hors norme, le "Che", fin tacticien mais meneur impitoyable. En face, les leaders du Segundo Frente apparaissent comme des idéalistes, épris de liberté et de démocratisation, mais moins "politiques" et moins avides de pouvoir. C’est la révolution opportuniste contre la révolution romantique.

"Certes, l’écriture est une aventure passionnelle et l’on ne peut s’empêcher d’avoir un parti pris. Le mien partage la vision du Segundo Frente. Je ne cherche pas à attaquer la révolution cubaine. Je prends la défense de l’idéal de départ, pas de l’évolution que Fidel lui a donné."

Jakupi s’est astreint à ne rien romancer, à deux ou trois éléments près, qu’il mentionne d’ailleurs en exergue. "Dans un ouvrage qui se veut historique, il faut un grand respect des faits et surtout être honnête. Je n’ai pas voulu rencontrer les frères Castro, ni Fidel, parce que l’opportunité ne s’est présentée que trop tard à un moment où il n’était plus fiable, ni Raul, trop manipulateur et qui aurait jeté des écrans de fumée plutôt que de clarifier certains points", précise encore Jakupi.

Fort de cette rigueur historique, l’ouvrage précis et volumineux se lit pourtant comme un roman, dès que l’on fait l’effort de se plonger dedans. Seul bemol, cela requiert tout de même une certaine connaissance des acteurs en présence. Et de ce point de vue, la lecture de la postface qui revoit tous les personnages de la révolution est sans doute utile… avant de commencer l’album.