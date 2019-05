"Un avortement c'est un acte de maman"

Née à Lyon, Aude Mermilliod bouge… Elle a ça dans le sang. Après Toulouse où elle a fait les Beaux-Arts, elle arrive à Bruxelles. Elle a 24 ans, pas un rond devant elle, elle sort d’une rupture amoureuse , croise la route de Christophe pour une relation intense, mais sans promesse. Et puis… Il y avait 0,6% de risque que son stérilet ne fonctionne pas… La voilà enceinte, dans des conditions qui sont tout sauf propices. Sa décision est aussi rapide qu’incontournable. Elle ne le gardera pas. S’en suivent son expérience et son vécu de cette décision qui n’a rien de léger . La première visite chez le gynécologue, l’échographie qui montre la "grossesse", la date de l’intervention, l’attente… Et l’après, où il faut faire ce "drôle de deuil".

Une semaine durant laquelle Aude Mermilliod se comporte en future maman. " C’est paradoxal, mais une amie m’a dit que l’avortement est un acte de maman. Ce n’est sans doute pas toujours vécu comme ça, mais c’est ce que j’ai ressenti. Je ne buvais plus, je ne fumais plus, j’adaptais mon alimentation… Je lui ai même trouvé un prénom. Aujourd’hui, je parle encore de ce moment ‘quand j’étais enceinte’ alors que je n’ai jamais été maman. "

Même si la décision était rapide et claire, Aude Mermilliod a pris le temps avant d’en parler. Il fallait d’abord se retrouver avec elle-même. Le temps de la grossesse au moins… " Je n’aurais pas pu écrire ce récit immédiatement. Il fallait sortir de l’émotion. Prendre le recul nécessaire pour que mon récit soit honnête et pas seulement épidermique. Quand j’ai commencé à écrire ce livre, mon émotion était passée, même si je reçois toujours celle des autres ."

Aude Mermilliod parvient justement à relater son comportement avec une émotion juste, mais sans fard, sans concession, et sans exhibitionnisme non plus. Elle livre son témoignage pour que cela se sache. "Le sujet reste encore trop souvent un tabou, par manque de témoignages de première main justement. Même dans la fiction, le sujet est plutôt rarement abordé. Au Québec où j’ai vécu quelques années, les mentalités sont très différentes, plus féministes. Beaucoup de femmes ne font pas d’enfant ou les font seules."