Un hymne à la différence

Dans une ville italienne du Quattrocento, qui pourrait être Florence, Bianca contemple le marchandage dont elle fait l’objet entre son père et celui de Giovanni. Elle aurait pu tomber plus mal, Giovanni est plutôt jeune et joli garçon. Mais elle voudrait le connaître un peu avant de convoler. Elle se fait alors passer pour Lorenzo pour accompagner son futur mari dans sa vie de plaisir. Elle découvre alors le monde des hommes, de leur rapport aux femmes et de leurs rapports entre eux. Mais Bianca échoue à de faire aimer de son mari. Elle n’obtiendra de lui qu’une amitié sincère, au contraire de Lorenzo dont Giovanni tombe éperdument amoureux.

"Un conte moderne, très léger, qui traite de manière subtile la question des genres et de la sexualité." Zanzim Auteur et dessinateur de BD

Ce récit touchant et sensible est le dernier d’Hubert, disparu en février 2020 à l’âge de 49 ans. Il apparaît aussi comme un manifeste de la tolérance et de l’acceptation de l’autre, quel que soit son genre. "Un conte moderne, très léger, qui traite de manière subtile la question des genres et de la sexualité", se réjouit Zanzim, le dessinateur à qui Hubert confie le projet.

Mais derrière ce récit effectivement assez léger, poétique et surnaturel, Hubert pose de véritables revendications sur la condition de la femme mais surtout des homosexuels et des transgenres. Le contexte historique choisi, celui de la dictature de Savonarole, permet à Hubert de forcer le trait à souhait pour souligner son propos.

D'une troublante actualité

L’auteur y va crescendo. C’est d’abord la condition de la femme qu’il pointe, trop souvent soumise et seulement autorisée à se taire et à fermer les yeux alors que les hommes peuvent globalement tout se permettre. La jeune Bianca tique, s’émeut, s’insurge contre ce que subissent ses amies déjà mariées, mais aussi contre leur silence qui résonne comme une approbation tacite.

Peau d'Homme ♥ ♥ ♥ ♥ Zanzim et Hubert, Glénat (Collection 1000 feuilles) 160 p., 27 €

Rappelons-le, le contexte historique est celui de la Renaissance. Mais le discours de Bianca est évidemment d’une troublante actualité. Entre le moine fou qui voit dans les femmes la source de toutes les dérives morales et certains "prédicateurs" actuels il n’y a qu’un pas que Hubert n’hésite pas à franchir.

C’est plus vrai encore avec la condition homosexuelle. Cette fable est avant tout un hymne à la différence et à l’acceptation des affinités sexuelles de chacun. Le personnage de Bianca-Lorenzo, qui a le pouvoir de regarder le monde avec des yeux féminins et masculins se fait l’archétype de la tolérance. Selon Zanzim, Hubert avait écrit un véritable brûlot pour défendre la cause homosexuelle dans la foulée de la crise sociétale autour du mariage pour tous. Avant d’adoucir son propos dans ce récit, sans doute moins virulent mais tellement plus fin et aussi plus insidieux.

Bianca-Lorenzo porte haut l’étendard arc-en-ciel pour défendre la cause homosexuelle, contre les bien-pensants et plus encore contre les intégristes portés par le Moine fou.