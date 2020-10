Un manuel de civilité écologique pour rire et ne pas se résigner

Le "Manuel de Civilité Biohardcore" coédité par Frémok et Tusitala est un manifeste délirant qui invite à ne pas se résigner à un état de fait social et écologique.

«La face du monde ne nous plaît pas ?» C’est l’une des phrases écrites au crayon gris qui noircissent les quelques pages blanches du «Manuel de Civilité Biohardcore» d’Antoine Boute, Stéphane De Groef et Antoine Herda. «Le monde contemporain dans sa face tangible ne ressemble plus du tout assez à une forêt», continue le texte.

Sus aux bricolages écologiques et sociaux

Mais plus que de tourner à la dérision et au cynisme ce monde dont on ne sait pas si les auteurs estiment que nous le méritons ou non, la machinerie hallucinatoire qu’est ce manuel opte pour la réflexion et sonne une charge affective déjantée.