Un microcosme entre polar et ésotérisme

La bulle du vendredi | Anthony Pastor lance une série au style très dynamique, qui mêle l'actualité, celle des ZAD et de la contestation, et l'ésotérisme aux racines de la terre.

L’archipel du Vukland est perdu quelque part entre l’Islande et le Groënland. Quelques îles oubliées peuplées d’autochtones, les Kiviks qui respectent la terre selon des préceptes ancestraux et des continentaux attirés sur ce sol désolé par sa richesse et ses ressources. Un président corrompu, un projet de barrage qui ne respecte pas les terres sacrées, il n’en faut pas plus pour pousser la population dans la rue, exacerbant toutes les contestations. Pris entre les deux camps, quelques jeunes cherchent leur voie sur fond d’ésotérisme. Parmi eux, Run, fils d’une autochtone résolument écologiste et d’un continental, ingénieur sur le projet de barrage.

"No War" Note : 4/5 Tome 1, Anthony Pastor, Casterman, 130 p., 15 euros

Dans cette île de fiction, Anthony Pastor place sa vision de l’actualité. Celle des prises de position de la jeunesse, dépolitisée mais revendicative, celle de la contestation générale sans mots d’ordre clairs, celle des zones à défendre, celle d’un pouvoir porteur d’espoirs populistes trop souvent déçus… "C’est ma propre lecture de l’actualité, qui traduit mes réflexions. Mes livres sont ma tribune pour les partager. Un auteur à cette responsabilité de s’emparer de ces sujets. ‘No War’, c’est aussi mon île, celle où je mets toutes mes préoccupations, mes envies en termes d’écriture mais aussi de graphisme", précise l’auteur.

Pastor crée un univers très cohérent, largement inspiré de l’actualité donc, mais aussi des cultures chamaniques du nord de l’Europe. Et la première édition de ce premier tome met en lumière tout son travail de recherche et d’élaboration de la mythologie de ces îles imaginaires. "Cela ne pouvait pas se passer dans une ville réelle, pour des raisons de crédibilité évidente. Le récit en aurait été parasité par la réalité. Le fait d’installer mon intrigue sur une île confère aussi un côté huis clos théâtral qui me plaît, confie encore Pastor formé aux arts de la scène avant la BD. C’est une forme de laboratoire humain. Je joue sur les symbolismes que l’on retrouve aussi dans le théâtre. Le décor notamment a toute son importance."

Le récit mêle les genres, entre reportage, polar et mystère. Mais Pastor tient son sujet et le lecteur en haleine, grâce à des personnages bien construits notamment. Il jette ses personnages dans la bagarre, que l’on découvre progressivement, grâce à une mise en scène très aiguisée. Ses héros sont les jeunes du Vukland, mais ils sont universels, partagés entre des aspirations et des rêves de nouveaux horizons, mais attachés aussi à leurs racines et à la terre qui les a vus naître.

Et un graphisme nerveux et dynamique. "Pour cet album, j’ai essayé de garder au maximum l’intensité du crayonné pour traduire l’énergie et la violence du récit. Le story-board, c’est le moment où l’on est le plus en prise avec l’histoire. C’est là où tout s’écrit véritablement."