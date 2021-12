Un voyage initiatique aux sources du savoir

En suivant la "Bibliomule de Cordoue", Lupano et Chemineau remontent aux racines oubliées de la culture européenne et parlent de l'importance du savoir.

En 980, alors que l'Occident végète dans le Moyen-Age, le Califat de Cordoue, qui s'étend sur les deux tiers de l'Espagne rayonne. Ses califes en ont fait une perle de culture, mêlant les savoirs antiques, grecs, latins, perses et plus encore. La bibliothèque de Cordoue est la somme de tous les savoirs. Las, le jeune prince Hicham n'a que 10 ans quand meurt son père. Le Vizir Amir, son "premier ministre" en profite pour prendre le pouvoir avec le soutien des intégristes religieux. Mais le pouvoir à un prix, éliminer tous les ouvrages considérés comme blasphématoires. 400.000 ouvrages disparaîtront dans l'un des plus grands autodafés de l'Histoire.

Voila pour le contexte historique dans lequel évoluent Tarid, eunuque grasouillet qui a passé sa vie dans cette bibliothèque, Lubna, jeune copiste, Marwan, vagabond et surtout sa mule, la pire de l'histoire de l'humanité. Wilfried Lupano et Léonard Chemineau ont choisi l'humour et la dérision pour aborder un sujet beaucoup plus grave, celui du savoir, de sa transmission et de son importance face à l'obscurantisme intégriste.

"Il fallait faire connaître cette histoire. Le califat de Cordoue, c'est près de trois siècles de présence musulmane en Europe dont les livres d'histoire actuels ne retiennent que la victoire des Chrétiens sur les Musulmans autour de l'an mille. Cordoue fut pourtant un maillon essentiel dans la transmission du savoir et de la culture de l'époque", estime Lupano.

Petites mains

Lupano place son regard à hauteur des petites mains qui ont contribué à transmettre ce savoir essentiel. Tarid, l'eunuque érudit, prêt à donner sa vie pour sauver quelques livres, ou Lubna, la jeune esclave copiste avec, en contre-point, Marwan, enfant des rues qui n'a jamais été capable de recopier une page sans faute, devenu voleur et vagabond.

Vue en plein écran

Ce trio hétéroclite, aidé de la fameuse mule surchargée de livres s'emploie, bon gré mal gré, à sauver quelques ouvrages de ce trésor inestimable, alors que les intégristes veulent le réduire au seul Coran, ou presque. "Cette vision du monde a encore cours aujourd'hui. Boko Haram, le mouvement islamiste nigérian, signifie "livre interdit"; le président Bush se référait souvent à la Bible qu'il considérait comme le seul livre!", rappelle Lupano. À l'inverse, les califes de Cordoue prônaient une ouverture culturelle et scientifique qui n'a rien à envier au Siècle des Lumières qui n'arrivera en France que 1000 ans plus tard...

Entre les intégristes politiques d'une part et Tarid et sa petite bande d'autre part, ce sont deux conceptions de la religion et du service de Dieu qui s'affrontent. Se limiter au livre de base pour les uns, s'ouvrir l'esprit pour comprendre le monde pour les autres. Avec, entre les deux, un Marwan qui se fout allègrement de la culture qui ne correspond pas à ses besoins vitaux de base.

Bande dessinée "La bibliomule de Cordoue" Par Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau Édité par Dargaud 264 p. - 35€ Note de L'Echo: