Un voyage intergénérationnel façon "Thelma et Louise"

Largement autobiographique

Avec énormément de douceur et de sensibilité, Alix Garin met en scène quelques éléments de cette lente mais inexorable transformation de l'esprit de sa grand-mère, qui oscille entre les moments de lucidité et les digressions dans le monde de son enfance. "J'ai découvert ainsi une part de sa vie que je ne connaissais pas. Elle était d'un naturel très pudique et réservé, mais avec la maladie, elle se révélait plus ouverte et plus joviale, beaucoup plus détachée des convenances."