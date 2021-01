Fleur de Tonnerre, une tueuse sans passion et sans raison

Jean-Luc Cornette et Jürg adaptent "Fleur de Tonerre", le roman glacial de Jean Teulé. Le récit d'une tueuse implacable dans la Bretagne du début du XIXe, empreinte de croyances et de légendes.

Hélène Jegado, l'Histoire n'a pas retenu son nom, si ce n'est à la rubrique des faits divers, en bas de page. Pourtant, c'est tout de même l' une des plus terribles tueuses en série de France avec près d'une centaine d’assassinats à son actif en une trentaine d'années de "métier". Une empoisonneuse implacable, tuant aussi bien ses proches qu'elle semblait pourtant aimer que des gens croisés par hasard ou au gré de ses emplois de cuisinières. Notables, curés, médecins, une sœur, une tante, son propre père, clients de bordel, tous y passent sans distinction et surtout sans raison , comme par besoin.

Un univers sombre et violent

Mais qu'à cela ne tienne, les deux compères ne se laissent pas abattre et repartent sur un autre projet, "Fleur de Tonnerre" en l’occurrence. On se retrouve dans les ambiances créées par Teulé. Et "Fleur de Tonnerre" est un peu le miroir inversé de "Mangez-le...". Dans le premier cas, il s'agit d'un homme violenté par toute une communauté, dans le second, c'est une femme qui tue tout le monde.