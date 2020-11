Van Gogh, de nouveaux mystères éclaircis...

Comment vous êtes-vous lancé dans ces recherches sur van Gogh, un des peintres les plus célébrés au monde, sur qui on peut donc penser que l'on a déjà tout écrit?

Au départ, il y a sans doute une sorte de fascination pour ce peintre qui me vient quasi de l'enfance. Vivant et travaillant dans la région de Mons-Borinage où van Gogh s'était initié au dessin et à la peinture, j'étais attiré par sa vie et son œuvre de manière sans doute assez normale mais rien ne me prédestinait toutefois à me lancer dans une recherche spécifique avant que le hasard ne s'en mêle. C'est en voyant dans le livre de Wouter van der Veen, "Le Capital de van Gogh", la photographie complète intitulée "Van Gogh à 13 ans" que j'ai eu un flash. En effet, cette version plein cadre de cette photographie d'identité, habituellement réduite à un gros plan du visage, révélait le nom et l'adresse du photographe: Schwarz, Bruxelles. Et d'emblée, je me suis posé la question de savoir comment il était possible que Vincent adolescent, encore aux études en pensionnat en Hollande, s'était retrouvé dans le studio d'un photographe bruxellois. C'est là que commence mon enquête racontée dans le livre, émaillée de belles rencontres, de surprenantes découvertes et aussi de beaucoup de chance jusqu'à pouvoir prouver que sur la photo ne figure pas Vincent à 13 ans mais bien son frère Theo à 15.