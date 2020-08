Voir le noir

Douze prestigieux auteurs de romans noirs ont été réunis par Belfond, sous la direction du blogueur Yvan Fauth, dans ce recueil éclectique et surprenant autour du thème "Regarder le noir" , qui fait suite à celui paru l’an dernier, centré sur l’ouïe (à paraître en poche chez Pocket en novembre). "Une volonté de mettre en valeur l’art de la nouvelle, bien trop mal considéré en France, autour d’un thème, l’audition, qui m’était très personnel", précise Yvan Fauth. Si chaque auteur choisi possède son mode opératoire, le mot d’ordre est le même pour tous: faire ouvrir grand les yeux des lecteurs au fil de récits qui se jouent des interprétations de la vision . Dans ces onze nouvelles, tous laissent libre cours à leur imagination pour créer une atmosphère, une tension et des personnages inoubliables… jusqu’à la chute.

"Raymond ne doutait pas de la bassesse de l’être humain moyen. On pouvait le qualifier de cynique, de pervers, de tordu, ça n’avait aucune importance. Il l’avait vue de ses yeux. Il avait sondé les profondeurs de la dépravation humaine, et celle-ci était sans bornes. Il avait interviewé des violeurs et des assassins, des sociopathes, des pyromanes, des kidnappeurs, des tueurs d’enfants, des nécrophiles et des pédophiles. De la bouche de ces sinistres individus, il avait entendu mille histoires déchirantes d’enfance négligée, d’abandon, de victimisation, de maltraitance rituelle et de violence domestique."