William Boyd, auteur: "Je ne sais pas exactement d’où je viens"...

Auteur célébré de 23 romans et nouvelles, mais aussi scénariste et réalisateur, William Boyd conjugue ses expériences cinématographiques dans son nouveau roman.

Partageant sa vie entre Londres et la Dordogne, l'écrivain William Boyd, écossais avant d’être britannique et surtout francophile, se plonge, avec brio au fil de "Trio", dans le cinéma anglais des années soixante dont il tire le portrait au travers de trois personnages, qui vont, eux, finir par arrêter de se raconter des histoires, de faire leur cinéma, sans garantie de happy end…

Votre expérience cinéma notamment en tant que réalisateur a-t-elle été cruciale dans le cas de ce livre?

Oui, en tant que scénariste et coproducteur. Mon premier film date d’un an après la sortie de mon premier roman. Durant quarante ans, j’ai donc eu deux vies parallèles, deux carrières: en tant qu’écrivain et en tant que personne travaillant dans l’industrie du cinéma et de la télévision. C’est donc un univers que je connais parfaitement. Mon expérience fut donc déterminante dans l’écriture de "Trio". J’ai moi-même connu des désastres et des expériences épouvantables autant que de formidables dans ce domaine. Cela fait partie de ma biographie.

Vous remerciez plusieurs personnes issues du monde du cinéma, dont Richard Attenborough, mais aussi à Joan Collins?

Je connais Joan Collins depuis 30 ans. Elle appartient à une génération qui tournait des films dans les années soixante, période où je situe l’action de mon dernier livre. Elle m’a donc énormément aidé en ce qui concerne les détails de la fabrication des films. Par exemple savoir où ils mangeaient, où ils logeaient à l’époque et où ils s’occupaient du maquillage. Ce ne sont pas des informations que vous dénichez dans des ouvrages sur l’époque. Joan m’a été d’une aide précieuse à ce niveau. D’autres également, et toujours des personnes qui tournaient des films avant la période digitale. C’était aussi le cas lorsque j’ai commencé dans ce secteur en 1982, à la fin de la longue période analogique.

"La trajectoire de Dickens, qui passe de romancier populaire de la veine comique à quelqu’un de beaucoup plus sombre et agité, m’attire."

Dans le roman "Orages ordinaires", vous faites référence au dernier livre de Dickens intitulé "L’ami commun"…

Oui, c’est un grand roman sur Londres, qui choisit pour personnage essentiel la Tamise. Dans mon livre, le fleuve devient lui aussi quasiment un personnage en tant que tel. C’était une sorte d’hommage, un roman contemporain néodickensien. On y trouve tous les niveaux de la société: millionnaires, aristocrates... jusqu’aux camés et aux prostituées.

Donc si vous deviez choisir entre Dickens et Balzac?

J’ai lu beaucoup de livres de ce dernier. Mais je crois que je choisirais Dickens – pas seulement parce que c’est un compatriote britannique. Bien que Balzac soit un personnage fascinant, la trajectoire de Dickens, qui passe de romancier populaire de la veine comique à quelqu’un de beaucoup plus sombre et agité, m’attire. Au niveau du langage, l’usage que fait Dickens de l’anglais me paraît plus audacieux que la manière dont Balzac utilise le français. Dickens s’est emparé de la langue anglaise et lui a procuré une énergie renouvelée ainsi qu’une nouvelle vivacité. D’un point de vue simplement littéraire, même si la réussite de Balzac est similaire, ce sont tous deux des écrivains d’une énergie folle. Mais il y a chez Dickens cet assombrissement progressif très moderne: "L’ami commun" est contemporain dans le ton cynique, absurde… Il s’agit du dernier roman qu’il a achevé de son vivant. C’est en quelque sorte son opus final.

"Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à passer trois ans sur ce que vous espérez devenir de la littérature."

La nouvelle que vous pratiquez également me semble la forme la plus adaptée dans le cas des fins ouvertes qui sont souvent votre signature...

Oui, bien sûr. Le plus bel exemple est Tchekhov et ses nouvelles dans lesquelles il résiste à la tentation de tout ficeler, de régler tous les problèmes de l’histoire. Cela peut paraître paradoxal, mais l’influence de Tchekhov sur la littérature anglaise du XXe siècle est très importante. Nous sommes très Tchekhoviens dans notre approche de la vie; et bien sûr Tchekhov n’a écrit que des nouvelles et jamais de romans. Je lis et relis les nouvelles de Tchekhov, j’ai même écrit une pièce ("Longing" en 2013) basée sur deux d’entre elles. À mes yeux, la manière dont il termine ses nouvelles est très satisfaisante parce qu’elles sont réalistes. Elles ne sont pas de simples objets de littératures.

Quelle forme préférez-vous?

Le temps long du roman. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à passer trois ans sur ce que vous espérez devenir de la littérature. Et de concentrer tous vos efforts sur cela. Mais bien sûr, j’ai également rédigé de nombreuses nouvelles, quatre recueils en fait. Et une autre collection sortira dans quelques années. Je les écris parallèlement à mes romans. Pour moi, elles sont comme un laboratoire: ce sont des lieux où je peux expérimenter des procédés… et qui ne me prennent qu’un week-end à écrire. L’investissement de temps dans un roman est massif et significatif. Je suis un auteur de nouvelles, c’est d’ailleurs de la sorte que j’ai débuté ma carrière littéraire. Mais à côté de cela, j’ai écrit des scénarios de films, de séries télévisées, des pièces de théâtre, des articles… En termes de fiction, mon premier amour reste cependant le roman, bien que j’aime aussi écrire des nouvelles.

Je suis toujours senti, dans un sens positif, déraciné: je ne sais pas exactement d’où je viens, d’où mes influences proviennent.

Vous êtes francophile et ouvert: est-ce parce que vous êtes né et avez vécu hors de la Grande-Bretagne ou parce que vous êtes écossais?

Probablement parce que je suis né en dehors du Royaume-Uni. Je suis une sorte d’étranger dans mon propre pays: ma maison, c’était l’Afrique de l’Ouest. Je sais comment fonctionnent ces grandes villes africaines, et je peux m’y promener la nuit sans problème. Bien mieux que la façon dont les villes anglaises ou écossaises fonctionnent. Je suis toujours senti, dans un sens positif, déraciné: je ne sais pas exactement d’où je viens, d’où mes influences proviennent.

Concernant ma francophilie, il se fait qu’à l’âge de dix-huit ans, sortant d’une période de pensionnat d’environs dix ans en Écosse, j’ai demandé à mon père l’autorisation de pouvoir prendre une année de break avant de m’inscrire à l’université: il m’y a autorisé, à condition que je fasse quelque chose d’utile. Je me suis donc inscrit à l’université de Nice où j’ai suivi un diplôme de français durant une année; et c’est durant ce séjour que je me suis rééduqué en tant qu’individu: en me débarrassant des mauvais penchants attrapés durant ma période en pension. Je suis devenu follement francophile à ce moment, et je le suis toujours.

J’ai toujours été une sorte d’"outsider", au sens anglais du terme: je suis écossais sans jamais vraiment y avoir vécu, je ne me sens pas anglais alors que je vis à Londres, bien que je vis aussi beaucoup en France sans être français. Je suis un étranger, ce qui est plutôt positif pour un écrivain: observer plutôt que participer. Mais j’étais un étranger en Afrique aussi: l’expression "là où je pose mon chapeau est ma maison" est plutôt exacte me concernant.

Vous parlez français: intervenez-vous dès lors dans la traduction française?

Seulement quand on me le demande. J’ai une excellente relation avec mes différents traducteurs, en qui j’ai totalement confiance. Le problème avec le traducteur, ce n’est pas à quel point son anglais parlé est bon, mais plutôt à quel point il écrit bien dans sa langue maternelle. Je ne suis pas bilingue. Je peux lire ma traduction et dire si c’est juste, mais je ne peux pas dire si c’est du bon français ou si c’est stylistiquement bien écrit, mon français n’étant pas suffisamment bon.

"Tout auteur, à moins d’être complètement bilingue, doit faire confiance à l’intellect du traducteur."

Tout auteur, à moins d’être complètement bilingue, doit faire confiance à l’intellect du traducteur. Ma traductrice depuis des années, qui est malheureusement décédée au début 2021 à plus de nonante ans, avait traduit plus de quinze de mes livres. Nous étions devenus des amis proches. Nous possédions le même sens de l’humour. Elle me posait très rarement une question, sauf de temps à autre via mail. Et demandant à mes amis français ce qu’ils pensaient de sa traduction, il la trouvait parfaite. Tout ce que vous souhaitez en tant qu’écrivain: que ce soit du bon français ou de l’allemand par exemple, et pas seulement une traduction littérale. Mais tous mes traducteurs sont très appliqués. J’ai toute confiance en ma nouvelle traductrice française, Isabelle Perrin, que j’ai appris à connaître, et qui me comprend parfaitement.

J’ai cette habitude d’inventer des noms d’arbres ou de voitures par exemple. Donc parfois, les traducteurs m’envoient un mail me disant "impossible de trouver le nom de cet arbre"… Lorsque Christiane Besse a traduit "Brazzaville Plage", qui se déroule dans un pays africain non identifié – cela pouvait être le Mozambique ou l’Angola, j’avais inventé des noms d’arbres et de buissons pour rendre les choses plus vagues, et la pauvre devenait folle du fait de mes inventions. J’ai donc dû lui confesser mon forfait (rires).