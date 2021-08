William Boyle et les branquignols de Brooklyn

Dans "La cité des marges", l'auteur William Boyle brosse un portrait des plus attachants d'une faune de pourris, de candides et de minables.

Des Vierges Marie ornent jardinets et cuisines des mères courages de ce quarter italien de Brooklyn. Il leur faut bien cela pour affronter leurs fils alcooliques, leurs défunts maris, les dettes de jeu qu'ils laissent et leurs rêves enfouis. D'une faune de pourris, de candides et de minables, William Boyle brosse un portrait des plus attachants.