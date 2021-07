Alain Damasio alerte les jeunes sur les dangers du smartphone

Son roman, «La Horde du Contrevent» , a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire 2006. «Les Furtifs» , roman fleuve de 700 pages, a été plébiscité pour son audace littéraire. Avec «Scarlett et Novak» , Alain Damasio s'adresse pour la première fois aux jeunes lecteurs, sans se départir de ses thèmes de prédilection, la société ultra-numérisée et le contrôle qu'elle exerce sur nos libertés .

Dans un style rapide comme un dialogue de jeu vidéo, Novak fuit sur le pavé mouillé, poursuivi par deux individus au nom d'espions russes ou d'androïdes galactiques: Boris Bershov et Davor Suker. Sa seule alliée est dans son bright phone, son téléphone portable: elle s'appelle Scarlett. Sa voix est de velours, sa rapidité d'action, son attention à son humeur changeante à ses moindres gestes, le guident en tout et partout. Elle est son âme sœur, sa meilleure amie, son sésame, sa mémoire.

Plus besoin d'ouvrir une porte, de programmer son four, d'accorder nos goûts, les algorithmes anticipent nos désirs. Plus besoin de regarder des tableaux de Van Gogh dans le silence de la contemplation, des effets de son et de lumière nous plongent dans l'intensité pixelisée des couleurs, orientent notre regard et dictent nos émotions. À moins qu'un sursaut de résistance à cette vie augmentée, assistée, téléguidée ne libère l'esprit, la vue, les pas et le cœur de Novak?