BD: Double retour pour Soda

Le flic new-yorkais, pasteur pour sa mèree, revient sous le crayon de Bruno Gazzotti qui retrouve le personnage qu'il a animé jusqu'en 2005.

Près de 10 ans que la série était à l'arrêt. Après le 13e album de Soda, paru en 2014 et dessiné par Dan, Philippe Tome disparait brutalement, laissant un quatorzième tome inachevé à ce jour. On pensait le flic new-yorkais, pasteur pour les doux yeux de sa vieille mère Mary, disparu avec son scénariste.

Mais Bruno Gazzotti, dessinateur de la série depuis le troisième tome en a décidé autrement. En 2005, il préfèrait passer la main et se consacrer pleinement à sa série Seuls. Mais il lui reste un goût de trop peu. "A l'époque, je ne me retrouvais plus dans l'évolution du personnage. Philippe Tome voulait l'inscrire dans un décor qui évolue, celui de New York post attentats notamment, mais sans que lui-même change, ni les autres personnages. Cela ne me semblait plus crédible. Sa mère aurait du avoir 100 ans..."

Créé dans les années 80, le personnage de Soda doit y rester, estime le dessinateur. Le scénario d'Olivier Bocquet prend donc ce parti. Dans un New York, bien crasseux, déglingué, en faillite permanente. "Ce New York d'avant Giullani", note Gazzotti. "Plus visuel, graphiquement et scénaristiquement plus intéressant qu'aujourd'hui. Mais le caler dans cette époque ne signifie pas le figer totalement à la manière de Blake et Mortimer. Il doit évoluer", fait remarquer Gazzotti.

Recontextualiser

Tant pour lui que pour le public qui aurait pu oublier le personnage de Soda ou qui le découvre, Boquet s'attache à recontextualiser son univers: le rôle de pasteur qu'il se donne auprès de sa mère, sa relation ambigüe avec le Caporal Linda Tchaïkovsky, la douce mélancolie de Mary... "Je ne voulais pas refaire les meilleurs albums de Philippe Tome, essentiellement centrés sur l'action. A quoi ressemblerait Soda si on le créait aujourd'hui? Ce ne serait sans doute plus une série, mais un roman graphique avec une part beaucoup plus grande laissée à la psychologie des personnages. C'est ce que j'ai voulu introduire", confie Olivier Bocquet.

Et pour remettre Soda dans son contexte, autant insister sur ce costume de pasteur qui ne durait jusque-là que le temps d'un ascenseur dans la plupart des albums. "Cela fait partie des codes du personnage, comme sa chemise rouge et son blouson quand il devient flic. Mais ce n'est pas qu'une convention, c'est aussi l'un des moteurs du récit tout au long de la série. Ici, c'est même le personnage principal", note encore Olivier Bocquet.

Bande dessinée "Le Pasteur sanglant" Série: Soda tome 14 Par Bruno Gazzotti et Olivier Bocquet Édité par Dupuis 56 p. - 14,5€ Note de L'Echo: