"Ceci tuera cela" décortique la dictature de l'image

"Ceci tuera cela": un essai au timing impeccable qui nous éclaire sur ce que nous voyons et sur le monde inédit que trace nos milliards de regards.

Nous vivons le règne de l’archi-visible. Notre civilisation produira bientôt en quelques centaines d’heures autant d’images que la somme de celles «existantes à ce jour». C’est ce que la Française Annie Le Brun, qui fut du mouvement surréaliste, et l’artiste visuel et commissaire d’exposition Viennois Juri Armanda, nomment «la dictature de la visibilité», «l’une des rares qui n’auront pas été perçues comme telle», une «dictature sans dictateur».

Essai «Ceci tuera cela. Image, regard et capital»

Annie Le Brun et Juri Armanda Stock, collection Essais, 306p., 20 euros Note de L'echo: 5/5

Le signal de départ, les auteurs le trouvent dans le slogan de la Foire d’Art contemporain de Paris 2019: «YES TO ALL! » Dans un monde d’image, avec la pandémie (ils ont commencé ce livre avant), les barrières (les fameux gestes, les masques et autres plexi), conjuguent «l’invisibilité de l’ennemi» et la «totale visualisation de l’isolement».

Fait historique sans précédent, la pandémie est devenue en quelques jours l’origine d’une «production d’images exponentielle». L’humanité du Zoom. En ce sens, la pandémie a été le révélateur de ce que nous vivions sans le savoir: nous n’existions «qu’en fonction de notre plus ou moins grande visibilité». Nous avons tous vécu cette mise à distance et cet impératif de visibilité. Annie Le Brun les met à nu: «L’image ne montre plus, elle se montre. Cette valorisation de la visibilité nous asservit en nous séduisant par toujours plus de technologie.» Nos deux infinis, nos monde extérieur et intérieur, en sont atteints.

Vue en plein écran Vue mondialement, "La petite fille au ballon" de Banksy vaut désormais davantage détruite qu'intacte. ©AFP

L'économie du regard

En 2019, Mark Zuckerberg annonçait sa monnaie virtuelle, le Libra: «Ce sera aussi facile d’envoyer de l’argent que d’envoyer une photo». Tout n’est que lignes de code. Cette monnaie virtuelle, immédiate, réalisera-t-elle l’utopie de l’artiste-écrivain Pierre Klossowski («La Monnaie vivante», 1970), société idéale où «l’économie des besoins serait remplacée par la circulation des pulsions émotionnelles dégagées du carcan qui les entrave», où le corps devient «monnaie vivante»?

Cette distribution de milliards d’images gravite autour d’une «économie du regard» dont chacun est «le client et le fournisseur», «objet de profit et de contrôle». Éric Schmidt, ex-PDG de Google et actionnaire-clef d’Alphabet, résume ainsi l’accélération: «Ces mois de quarantaine nous ont permis de faire un bond de dix ans». Dans le monde de l’art, c’est le multiple qui prime : le touriste qui reproduit avec son smartphone la Joconde sans l’avoir regardée.

Il y a là un «décollement du sens» qui va de pair avec une toxicité de l’image virale, monétisant ce qui n’a aucune valeur. Ce que l’art avait anticipé avec la pissotière de Duchamp ou les moules de Broodthaers, se mue en dissémination vertigineuse: ainsi, «La Petite fille au ballon» de Banksy qui s’autodétruit sous les yeux des enchérisseurs, chez Sotheby’s en 2018 (et dont il changea aussitôt le titre en «Love is in the bin» — L’amour est à la poubelle), montre que la seule valeur de l’image tient désormais dans le nombre de ses visionnages.