"Coupés du monde", de Filip Keymeulen, montre la face sensible du monde des sans-abris

Filip Keymeulen, travailleur social chez Diogènes ASBL, écrit son premier roman, "Coupés du monde", une plongée sincère et émouvante dans le monde des sans-abris à Bruxelles.

La première page où des riverains se plaignent du bruit de deux sans-abris en crise de manque est finalement assez représentative de ce que Filip Keymeulen , travailleur social chez Diogènes ASBL exprime par son livre et son titre: il existe des mondes qui ne se rencontrent que dans la distance et l’appréhension.

Avec le couple au centre de l’histoire, entre Tonio rongé par son addiction à l’alcool et La Flanelle, travailleuse du sexe transsexuelle qui tente tant bien que mal de leur faire garder le cap, mais aussi avec les personnages plus périphériques comme Aldo le travailleur social ou les autres sans-abris, Keymeulen nous permet d’avoir une idée sensible, sans larmoiements ni caricatures de ce que peut être la vie amicale, sentimentale, financière des personnes sans-abris.