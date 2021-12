"Crime d'initiés", plongée au cœur des mafias

De la réalité à la fiction

La plupart des thèmes chers au juge d'instruction se retrouvent dans le livre de l'écrivain. Le manque de moyens (de volonté?) dans la lutte contre la criminalité financière s'y retrouve en bonne place. "Les organisations criminelles vont devenir les dirigeants de notre société", nous disait le juge lors d'une interview accordée en 2020. "Les autorités se sont aperçues que notre société va à vau-l'eau et que les organisations criminelles y trouvent une place aussi importante que les entreprises traditionnelles", lit-on dans son roman. Car "Crime d'initiés" raconte l'histoire d'une société infiltrée et corrompue , avec des flics pourris et des dockers que l'on peut "arroser" pour soustraire des containers à l'attention des contrôles.

Et pourtant, comme c'est un roman, on s'attache aux personnages, on se passionne pour les rites effectués par Shi Min, un des héros du livre, lors de son entrée dans l'une des triades les plus puissantes de Hong Kong. On palpite aux côtés des policiers qui, après avoir réussi à décrypter les communications des mafieux, tentent de les devancer. Et puis, retour à la réalité, il faut lire ce roman comme un avertissement. "Depuis la crise financière de 2008, l'organisation criminelle avait pris une ampleur sans précédent, en rachetant avec l'argent sale provenant de leurs coupables activités les entreprises en déconfiture", un système qui leur permet de "mieux blanchir les bénéfices de leurs trafics et gérer les entreprises tout à fait légales dont ils tenaient désormais les rennes", dit l'écrivain. Très vite relayé par le juge qui ne cesse de marteler ce message à l'intention des autorités.