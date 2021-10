Dans "Le vol de Bostjan", le Slovène Florjan Lipus décrit le paysage de l'amour

Merveilleux à tous égards, "Le vol de Boštjan" du Slovène Florjan Lipuš troue le malheur d'une fenêtre lumineuse.

On ne sait à qui rendre grâce, à Peter Handke qui a permis au livre de sortir d'Autriche en le lançant dans le monde, à Do, l'éditeur bordelais qui nous le donne à lire en français dans une édition si soignée, ou aux merveilleuses traductrices Andrée Lück et Majeta Novak Kajzer qui ont su restituer tout le charme de cette langue slovène chantante, caracolante, et transposer en français la puissance évocatrice de Florjan Lipuš, sa poésie organique, mais intérieure, pénétrée du paysage et imprégnée des archaïsmes du hameau de son enfance.

Largement autobiographique, «Le vol de Boštjan» est à placer chèrement aux côtés de «La minute de silence» de Siegfried Lenz ou de «Gioconda» de Nikos Kokantzis, comme eux, il brille de l'incandescence d'un premier amour, gardé par devers soi, qui triomphe du secret et de la perte. Ne reste que la pureté de l'éblouissement par-dessus un malheur qui ne méritait pas qu'on s'y attarde, sauf à ourler d'ombres compactes la lumière d'un cœur aimant.

Une présence espérée

Dès les premières pages, Florjan Lipuš nous mène au bout du chemin, près du champs de pomme de terre en lisière de forêt sur cette «voyette» que les pieds de Boštjan connaissent, suivent, sans le voir, et la phrase serpente avec lui, jusqu'au frémissement, jusqu'au au soupçon d'une présence attendue, espérée. Lina, vers qui vole ses pensées et son éloquence emmurée, ses gestes confisqués.

À 6 ans, en pleine guerre, Boštjan a vu sa mère arrêtée par le gendarme, l'ogre local, simplement parce qu'elle faisait partie de cette minorité slovène de Carinthie. Déportée, elle ne reviendra pas mais le père enrôlé dans l'armée reviendra lui, furieux, brutal bloc de violence.

L'enfant trinque et s'enferme dans le silence et des tâches bien au-dessus de ses forces. Le portrait de ces paysans n'a rien d'enchanteur, frustes; le dimanche, ils se serrent sur les bancs de la petit église. «Ils viennent ici réserver leur paradis et non s'excuser ni demander pardon pour avoir battu femmes et enfants, non, ils viennent ici se justifier jusqu'à l'abjection».

Vue en plein écran Le Mont Prisojnik dans les Alpes slovènes. ©© Janez Skok/CORBIS

Éloigner serpents et orages

La semaine, la pensée de Boštjan s'en retourne vers le souvenir de sa grand-mère et de sa mère disparues, remparts contre la nuit quand elles allumaient la lampe, chassaient l'obscurité et les peurs, ou invoquaient sortilèges et croyances pour éloigner serpents ou orages. Florjan Lipus n'a rien perdu de ces enchantements, sa plume a conservé les entrelacs d'une nature sauvage, elle guide sa perception sensible d'un paysage majestueux par-dessus un destin assombri par les hommes ignorants et butés. Sa langue écrite s'ouvre à cette grandeur naturelle, à cette intelligence du vivant et Boštjan apprend d'elle tout ce qu'il y a apprendre de sensible et de beau.

Peter Handke se souvient avoir croisé Florjan Lipuš au petit séminaire autrichien où ils étaient tous deux, et surtout du silence de l'adolescent. Qu'aurait pu dire l'orphelin slovène en terre autrichienne, anciennement nazie, de son enfance martyre? Ce livre inoubliable, parle pour lui, ravaude toutes les souffrances au fil de l'amour pour Lina, gracieuse jeune fille, toutes en courbes tendres, qui redessina cette rudesse montagnarde au trait de l'amour.